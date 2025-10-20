「單眼皮五分頭」騙走20萬　獲判無罪全因「他比車手大隻」

▲曾男遭指控為提款車手，法官依據關鍵畫面判處無罪。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者唐詠絮／彰化報導

1名曾姓男子遭指控擔任詐騙集團取款車手，涉嫌冒用政府機關名義詐欺、不當取得他人財物及洗錢等罪。然而，經過法院審理，被害人能透過「單眼皮、五分頭、穿白布鞋」等特徵辨識，但依據監視器畫面曾男身材壯碩，與取卡男子身材不符，判決被告無罪。

根據檢方起訴書，這起詐騙案發生在2023年11月間。一名男子先後冒充台北市戶政事務所人員、林姓警員及黃姓檢察官，打電話給廖姓被害人，謊稱其個資外洩涉及販毒案件，要求交付銀行帳戶提款卡及密碼配合調查。

被害人信以為真，於當天下午4時5分許，前往彰化縣員林市某路口，將行庫2張提款卡交給一名戴口罩的男子，並透過電話告知密碼。事後，詐騙集團在當天晚間多次從兩帳戶提領共計約20萬元款項。被害人發現帳戶異常後報警處理，檢警根據相關線索，認定曾男涉嫌擔任取卡車手，依法提起公訴。

面對指控，曾男全程否認參與詐騙。他辯稱，案發前曾在喝酒場合認識一名自稱「強哥」的男子，雙方互留聯絡方式。案發當天，「強哥」透過通訊軟體要求他到彰化，但未說明具體目的。於是從新竹搭高鐵到彰化後，依指示前往某超商等候近一小時，隨後「強哥」要求他叫計程車到指定地點接一名年輕男子。他與該男子一同乘車到高鐵站，期間幾乎沒有交談。從未與被害人接觸，也不清楚整個事件的詐騙背景。

法官審理，被害人雖指認曾男就是取卡男子，但當天對方全程戴口罩，接觸時間不到一分鐘。被害人僅能透過「單眼皮、五分頭、穿白布鞋」等特徵辨識，但這些特徵相當普遍，難以作為唯一指認依據。

路口監視器雖拍下取卡過程，但畫面中男子戴口罩，無法看清完整五官。法官當庭勘驗也確認，無法從現有畫面直接指認被告。最關鍵的證據來自案發兩週後的新竹另案監視器畫面，畫面顯示曾男身形壯碩偏胖，與本案中取卡男子的精瘦體態截然不同。被害人當庭也證實兩者身形「明顯不一樣」。

雖然被告使用的手機門號當天曾在彰化地區叫車，但這僅能證明他人在當地，無法直接證明他就是取卡之人。法官認為，刑事訴訟遵循「無罪推定」原則，檢方負有舉證責任。本案中，公訴人提出的證據雖能證明詐騙事實存在，但無法證明被告就是實際參與犯罪的車手。判決無罪。全案可上訴。