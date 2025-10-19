　
社會 社會焦點 保障人權

馬籍男國慶日來台當車手被逮　婦人百萬積蓄保住仍不信遭詐

▲大馬籍男子入境4天即淪面交車手，遭南投警方人贓俱獲逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲大馬籍男子入境4天即淪面交車手，遭南投警方人贓俱獲逮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

29歲馬來西亞籍男子透過社群網站遭詐騙集團吸收，日前入境台灣擔任車手，並赴南投草屯鎮與遭「假檢警」詐騙的林姓8旬婦人約定面交款項；所幸警方及時獲報前往埋伏，一舉逮捕該名大馬男子和「收水手」洪姓男子、訊後移送法辦，也保住林婦百萬元養老本。

據了解，該名大馬嫌犯於10月10日入境臺灣，短短4天即開始協助詐團行騙；林婦日前則接獲「假檢警」電話，誤以為自己涉入刑案、須配合調查並繳交百萬元現金，2人約定於草屯佑民醫院附近進行面交。

▲大馬籍男子入境4天即淪面交車手，遭南投警方人贓俱獲逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲大馬籍男子入境4天即淪面交車手，遭南投警方人贓俱獲逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，南投派出所於10月14日當天早上9時許接獲情資，所長陳俊宏立即率員前往現場埋伏查緝；約10時許，見一名男子步行前來，與一名婦人面交後，隨即前往草屯佑民醫院停車場，將款項交予另一名男子，警方當場人贓俱獲，逮捕2名嫌犯，查扣現金119萬6000元、工作手機及提款卡等證物。

▲大馬籍男子入境4天即淪面交車手，遭南投警方人贓俱獲逮。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方將話筒遞給林姓婦人，讓她向165反詐騙專線求證。

擔任車手的大馬籍男子向警方坦承，乃透過臉書得知詐騙求職管道，並配合詐騙集團上手指示至各地收款，27歲洪姓男子亦坦承擔任收水工作，負責向車手收取詐欺款項後，再按上游指示轉交至指定地點投放；全案依詐欺及《洗錢防制法》罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

而81歲林姓婦人接獲警方通知時，仍堅信自己涉及刑案、需配合檢警調查，完全不認為遭到詐騙，經警方勸釋並帶其回派出所後，林婦仍執意親自致電165反詐騙專線查證，才驚覺確認自己遭詐騙；南投分局提醒，檢警單位不會透過電話辦案，更不會要求匯款或交付現金，民眾接到類似電話應立即掛斷，如有疑問請撥打165反詐騙專線查證，另求職民眾應慎選工作，切勿因貪圖高薪淪為詐騙幫兇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【愛河英雄】職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

相關新聞

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲童倒血泊

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲童倒血泊

馬來西亞一名51歲女子及其11歲女兒陳屍租屋處，女子丈夫18日晚間7時30分左右返家之後才發現，趕緊報警。已知女子陳屍廚房，頭部幾乎被斬斷，11歲女童則是倒在血泊之中，警方初步懷疑母女倆是遭人殺害。

軍人當車手幫詐30萬　代價要關1年4月

軍人當車手幫詐30萬　代價要關1年4月

回台灣當心！飛機餐沒吃完「少一動作」　帶入境最高可罰百萬元

回台灣當心！飛機餐沒吃完「少一動作」　帶入境最高可罰百萬元

獨／當車手替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

獨／當車手替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

遭潑硫酸毀容　大馬足球國手復出奇蹟進球

遭潑硫酸毀容　大馬足球國手復出奇蹟進球

詐騙集團車手馬來西亞入境假檢警165老人

