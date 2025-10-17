獨／當車手「每天破5單」！為替愛妻坐月子　竟拉K24小時待命

▲小孩剛出生、妻子坐月子，他當車手賺快錢，怕睡著還吸毒提神。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵四隊在日前鎖定一名詐騙集團取款車手，調閱監視器後鎖定行蹤，一路尾隨至新北市板橋區，趁對方停車時上前逮人，並在車上搜出點鈔機、毒品K他命等證物，車手感嘆，因為，小孩剛出生、妻子坐月子，工作薪資根本不夠，為了讓妻子住上產後護理之家，所以想要賺快錢，毒品則是怕睡著沒接到工作才施用提神。

警方調查，28歲的劉姓男子，因為缺錢花用，竟然在網路上應徵工作，沒想到卻直接變成車手，劉姓男子每天24小時待命，為了努力賺錢，每日狂接5至10單詐騙取款的工作，甚至每次可以分5至6%的利潤，10月初又再度前往與新北是新莊區的52歲男子面交，當面取走六萬元。

52歲的男子事後發現被騙，通報警員是因為戀愛詐騙的手法陸續被騙走10多萬元，所以警方根據資料，調閱監視器畫面以車追人，最後發現劉姓男子出面接頭，掌握劉姓男子位於新北市林口區的住處，在16日一路尾隨正要出門待命接單的劉，並且趁其停車之際上前逮人。

警方還在車上查扣毒品K他命，劉則表示，因為正常工作實在太難賺到錢，且小孩剛出生、妻子坐月子，想給妻子住在產後護理之家，所以才會急需用錢，每天出門拼命當車手接單，車上的毒品也是因為怕睡著錯失接單機會，為了提神才放在車上施用，警方訊後依照毒品、詐欺罪嫌將其送辦。

劉姓男子當場被逮，車上還起獲毒品K他命以及6萬元現金，警方也告誡，不能因為詐騙集團車手可以快速賺取酬傭就以身試法，否則被警方抓了更加得不償失。