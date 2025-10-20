古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣阿里山地區珍貴的文化資產與自然人文之美，林業及自然保育署嘉義分署於10月20日舉辦《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表會，由嘉義分署分署長李定忠及國家森林志工兼本書作者王弘明老師，共同帶領35位民眾走進這座歷經近百年歲月洗禮、屹立山林間的歷史古蹟—阿里山貴賓館。

▲阿里山貴賓館內充滿和洋折衷美學。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

分署長李定忠表示《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》由歷史建築愛好者王弘明老師歷時多年深度考察、精心撰寫，不僅詳實紀錄阿里山貴賓館自1930年日治時期興建以來的歷史沿革，更深入剖析其和洋折衷建築美學，呈現這座「山林明珠」如何成為台灣高山古蹟中的建築經典，本書不僅是一部建築研究專書，更是一段凝結歷史、人文與自然記憶的珍貴紀錄。

阿里山貴賓館原為日本始政40周年台灣博覽會的高階接待場所，歷經時代更迭與多次整修，除了參照日治時期原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，導入除濕、保暖空調設備，讓遊客有較舒適的體驗；也設置多媒體互動導覽設備，利用360度旋轉鏡頭即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，使遊客更了解貴賓館歷史及建築特色。該工程除了獲選代表農業部參選第23屆公共工程金質獎外，更榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎殊榮！是阿里山地區最具指標性的文化歷史地標之一。身處海拔約2,200公尺的林間，貴賓館宛如松蘿環繞的歷史寶盒，靜靜訴說著時代的記憶與建築之美。

▲王弘明老師親自帶領阿里山貴賓館導覽解說。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

為讓更多人認識這座珍稀建築，活動當天特別邀請王弘明老師親臨現場，分享其調查彙整過程中的點滴故事與寫作心得，並親自帶領「阿里山貴賓館導覽解說」。透過導覽員與作者的雙重視角，參與者可親身感受屋簷線條、窗花設計與木構結構間的工藝細節，深刻體會高山建築如何與自然環境共生，進一步提升對文化資產保存的理解與關注。此外，活動亦規劃「水山療癒步道」分組體驗，讓民眾循著林間步道漫遊於山霧與松蘿之間，認識阿里山獨特的生態景觀與森林療癒效益，參與者滿懷期待地專注於體驗山林的過程，也滿足對阿里山貴賓館神祕窺探的好奇心，進而促進人與自然、文化與心靈的深層交流，達到寓教於樂與身心療癒的雙重成效。

▲分署長李定忠致詞講述新書內含歷史與建築美學。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

透過新書發表會、實地導覽與水山療癒步道的互動體驗，期盼讓更多人認識阿里山豐厚的文化底蘊，喚起對高山歷史建築保存與永續利用的重視與認同。