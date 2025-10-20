　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣阿里山地區珍貴的文化資產與自然人文之美，林業及自然保育署嘉義分署於10月20日舉辦《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表會，由嘉義分署分署長李定忠及國家森林志工兼本書作者王弘明老師，共同帶領35位民眾走進這座歷經近百年歲月洗禮、屹立山林間的歷史古蹟—阿里山貴賓館。

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

▲阿里山貴賓館內充滿和洋折衷美學。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

分署長李定忠表示《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》由歷史建築愛好者王弘明老師歷時多年深度考察、精心撰寫，不僅詳實紀錄阿里山貴賓館自1930年日治時期興建以來的歷史沿革，更深入剖析其和洋折衷建築美學，呈現這座「山林明珠」如何成為台灣高山古蹟中的建築經典，本書不僅是一部建築研究專書，更是一段凝結歷史、人文與自然記憶的珍貴紀錄。

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

阿里山貴賓館原為日本始政40周年台灣博覽會的高階接待場所，歷經時代更迭與多次整修，除了參照日治時期原始建築圖說，將屋面、煙囪、內外牆面、木地板依原貌整修外，因應未來作為展示及空間活化再利用等用途，導入除濕、保暖空調設備，讓遊客有較舒適的體驗；也設置多媒體互動導覽設備，利用360度旋轉鏡頭即時觀看屋架內棟札、幣串、垂木及透氣窗等，使遊客更了解貴賓館歷史及建築特色。該工程除了獲選代表農業部參選第23屆公共工程金質獎外，更榮獲2023年嘉義縣舊建築景觀營造類建築園冶獎殊榮！是阿里山地區最具指標性的文化歷史地標之一。身處海拔約2,200公尺的林間，貴賓館宛如松蘿環繞的歷史寶盒，靜靜訴說著時代的記憶與建築之美。

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

▲王弘明老師親自帶領阿里山貴賓館導覽解說。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

為讓更多人認識這座珍稀建築，活動當天特別邀請王弘明老師親臨現場，分享其調查彙整過程中的點滴故事與寫作心得，並親自帶領「阿里山貴賓館導覽解說」。透過導覽員與作者的雙重視角，參與者可親身感受屋簷線條、窗花設計與木構結構間的工藝細節，深刻體會高山建築如何與自然環境共生，進一步提升對文化資產保存的理解與關注。此外，活動亦規劃「水山療癒步道」分組體驗，讓民眾循著林間步道漫遊於山霧與松蘿之間，認識阿里山獨特的生態景觀與森林療癒效益，參與者滿懷期待地專注於體驗山林的過程，也滿足對阿里山貴賓館神祕窺探的好奇心，進而促進人與自然、文化與心靈的深層交流，達到寓教於樂與身心療癒的雙重成效。

▲▼ 百年阿里山建築的神秘面紗—《阿里山貴賓館：松蘿裡的明珠》新書發表 。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

▲分署長李定忠致詞講述新書內含歷史與建築美學。（圖／林業及保育署嘉義分署提供）

透過新書發表會、實地導覽與水山療癒步道的互動體驗，期盼讓更多人認識阿里山豐厚的文化底蘊，喚起對高山歷史建築保存與永續利用的重視與認同。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新竹市跟進正常上班課！停班課懶人包一覽
獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞
快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布
比特犬撕咬小模愛犬　飼主曝「地震害的」
快訊／新北5國小、3國中「預防性停課」
不斷更新／雨彈狂炸北台灣！新竹縣宣布了　全台停班課看這裡
史上最強太誇張？美名嘴：不懂大谷翔平為何自動變「最偉大」
快訊／首位女首相即將誕生！自民黨、維新會正式合作　支持高市早

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

萌娃盯監視器突喊阿公在那　已經當天使還回來看寶貝孫

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

山口縣教育長、堪薩斯市代表接連造訪　台日美姊妹市連線國際交流

《埃及之王：法老》早鳥票完售　10/28起開賣一般票

台水緊急搶修成功　屏東沿海地區21日大停水確定取消

南投樂樂定點臨時托育中心啟用　助家長兼顧育兒和拚生活需求

古蹟建築愛好者必看　新書發表帶你揭密阿里山貴賓館歷史文化

竹市府溫暖挺移工　邱臣遠：以多元關懷行動回應漁工需求

夜騎未開車燈遭警攔查！　機車男不即停被開罰最高3600元

竹市青年創新論壇圓滿落幕　展現自造者聚落成果

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

安格斯12星座一周運勢10／20-10／26　巨蟹遠離豬隊友、天秤人氣旺

慈善阿嬤陳樹菊再訪西螺福興宮　祈福謝恩感念媽祖慈悲

獨／不同意「娶陸配就不能升遷」！海巡署霸氣挺方深鏞

快訊／北北基桃明天停班課？　謝國樑：20：00宣布

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

台南市PBL探究教學論壇登場　市長黃偉哲推動學生問題解決力

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部澄清：依規報備並無違規

卡戴珊小妹愛牌！瑜珈新寵「Alo」還沒進軍中國…盜版已賣爆

南韓高利貸威脅「還不起債就去柬埔寨」　男機場脫身險淪豬仔

【沒喝孟婆湯嗎XD】小五弟弟參加姊姊家長日　竟在現場寫程式架網站！

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

上緯投控跨界合作拚減碳永續

台水夜間搶修　屏東沿海多鄉鎮停水22小時

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

從非洲感染瘧疾到台灣執業橫田大知走進中醫世界

更多熱門

相關新聞

即／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

即／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

日本前首相村山富市17日上午在大分市的一間醫院因衰老過世，享嵩壽101歲。他在任期間，曾經歷阪神大地震、奧姆真理教地鐵毒氣等多項重大事件。

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

雲林環保大樓新建工程廉政平臺交流　邀公私部門對話

北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」

北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮三日收入破200萬元創新高

「酒店小弟翻身家具大亨」勵志人設蒙塵　欠稅迫起家厝淪法拍

「酒店小弟翻身家具大亨」勵志人設蒙塵　欠稅迫起家厝淪法拍

關鍵字：

阿里山賓館古蹟文化資產建築歷史

讀者迴響

熱門新聞

快訊／6縣市雨量達停班課標準　北北基桃入列

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

快訊／明天5縣市達停班課標準　最新雨量預測出爐

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

不是小S！金鐘獎收視出爐「兩天最高點落在她出場」　

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

不斷更新／雨彈狂炸北台灣　全台停班課資訊一覽

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面