快訊／日本前首相村山富市離世　享嵩壽101歲

▲日本前首相村山富市17日上午離世。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本前首相村山富市17日上午在大分市的一間醫院因衰老過世，享嵩壽101歲。他在任期間，曾經歷阪神大地震、奧姆真理教地鐵毒氣等多項重大事件。

村山富市出生於1924年3月3日，在11人兄弟中排行第六，早年赴東京求學，卻因戰爭被徵召至熊本，直到戰爭結束。戰後從明治大學畢業返鄉，投身政治加入日本社會黨，先後擔任大分市議員、縣議員，並於1972年首度當選國會議員，開啟長達28年的政治生涯。

最令人矚目的是，村山於1994年6月29日以70歲高齡就任第81任首相，領導由自民黨、社會黨、先驅新黨組成的聯合政府。然而，這項任命也讓社會黨的政策立場發生巨大轉向。

村山首相在任的561天期間，曾經歷阪神大地震、奧姆真理教地鐵毒氣事件等重大危機，同時他堅持推動「村山談話」，為戰後50年的歷史問題劃下重要句點。該談話承認日本過去的侵略戰爭，向亞洲各國表達深切反省。

最具爭議的是，村山上台後改變了社會黨長期堅持的政策方針。原本反對日美安保條約、自衛隊存在，以及國旗國歌的社會黨，在村山領導下全面轉向，承認日美安保體制的重要性、自衛隊的合憲性，以及接受日章旗與君之代為國旗國歌。

村山於2000年退出政壇後，持續關注社會議題。2024年剛過100歲生日時，他曾表示，「沒有100歲的實感，但不會勉強自己的身體，會保持自然體態生活。每天能和家人相處就是最大的幸福。」