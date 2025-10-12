國慶連假熱爆台南古蹟園區湧人潮　三日收入破200萬元創新高

▲台南古蹟園區國慶連假湧人潮，三日收入突破200萬元，創近年同期新高。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年國慶連假（10月10日至12日）期間，台南市各大古蹟與文化園區湧現參觀熱潮，根據台南市文化局初步統計，3日整體票房與園區展售收入合計超過新台幣200萬元，入園人數較去年同期明顯成長，創下近年國慶連假的新高紀錄，展現府城文化旅遊的強勁吸引力。

文化局表示，今年恰逢「台南城垣300年」系列活動，市府以文化為主軸，串連古蹟、藝術展演與文創市集，帶動整體觀光熱潮。特別是山上水道博物館迎來六週年館慶，規劃「夏浪季」打造百米滑水道活動，成功吸引遊客，也帶動周邊左鎮化石館、噍吧哖文化園區等景點人潮。

此外，古蹟區推出「三人同行、一人免費」與「入園贈火鶴花」等國慶限定活動，加上連假天氣晴朗，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋及原台南愛國婦人會館（舉辦「王秀蓮建築展」）、蕭壠文化園區藝陣嘉年華、水交社文化園區晴空藝術節、山上水道花園博物館館慶等景點都湧入人潮，成為家庭與遊客熱搜的文化旅遊據點。

文化局指出，不僅門票收入亮眼，園區內文創商品、市集展售與伴手禮銷售同樣暢旺，整體消費金額突破200萬元，顯示文化場域已成為結合觀光、休閒與購物的重要據點。

文化局長黃雅玲表示，今年國慶連假透過「文化×觀光」的雙軸推動，不僅強化古蹟活化利用，也讓市民與遊客在體驗中感受文化與生活的融合。未來將持續以「文化帶動觀光、生活連結藝術」為核心，推動更多深度展演與創意活動，讓台南的文化品牌更具魅力，城市風貌更加生動。