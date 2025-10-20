台東環保局攜手巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物　守護卑南溪流域

▲環保局攜手水環境巡守隊淨溪清出51公斤廢棄物。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「守護河川，就是守護家園！」台東縣環境保護局日前號召台東縣水環境巡守隊50人，共同投入「守護卑南溪」河岸清理行動。短短數小時內共清出51公斤廢棄物，並結合農廢再利用手作課程，讓參與者以稻稈製作「稻香拍打棒」，從實作中體驗循環利用的環保精神，展現政府與民間攜手守護水環境的行動力，也讓卑南溪河岸煥然一新。

台東縣政府表示，卑南溪貫穿花東縱谷，是池上與關山稻作的重要水源，孕育豐富生態、與居民生活密不可分。透過淨溪行動，不僅減少污染、維護河川整潔，更提升社區居民的環境意識，打造乾淨健康的生活空間。這次活動也落實聯合國永續發展目標（SDGs）第6項「淨水與衛生」、第15項「陸地生態」及第17項「全球夥伴關係」，展現地方推動永續的決心。

里壠隊長陳文龍表示，巡守隊在卑南溪進行河堤便道清理，大家分工合作、努力收集垃圾，看著河岸恢復乾淨整潔，心中充滿成就感。他說：「維護環境需要每個人的參與，希望未來更多人一起珍惜、愛護我們的家園，讓這條美麗的河流永遠乾淨舒適。」

環保局指出，卑南溪不僅是居民重要水資源，更是魚類、候鳥與多樣生物的棲息地。此次活動共清出一般廢棄物37公斤、寶特瓶4公斤、鐵鋁罐2公斤及玻璃8公斤。環保局感謝水環境巡守隊長期投入守護行動，讓台東的河川更加潔淨自然。

活動結束後，環保局特別安排農廢再利用課程，由池上水環境巡守隊帶領夥伴以稻稈製作「稻香拍打棒」，將農業廢棄物化為實用生活小物，展現創意環保理念，也讓參與者體驗「廢棄變資源」的再利用樂趣。

環保局呼籲，淨溪不僅是一場清理活動，更是一種愛護家鄉的生活態度。期盼大家從日常做起，減少一次性用品、落實垃圾分類，並支持在地巡守隊，共同守護卑南溪的清澈與生機，讓美麗的河川永續流動。