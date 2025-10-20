買伴手禮「他一到家先拆爛」真相驚呆！萬人爆共鳴：我爸媽都這樣

▲原PO帶伴手禮給爸媽，絕對要先拆封。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人出國都會帶伴手禮給親友，而一名網友直呼，把禮盒拿回家後，「第一件事就是要把包裝全部拆開」，就怕爸媽連吃都沒吃，就轉頭送給別人。文章引發萬人爆共鳴，「真的！手慢就不見了」、「真的超氣的！因為是媽媽，我才願意花那筆錢，她轉頭送人？」也有人解釋，「父母轉送別人是炫耀的心理」。

一名網友在Threads表示，他出國特地帶好幾款伴手禮給爸媽品嚐，但最重要的是，不管有沒有吃，他一定要先把所有禮盒給拆爛，背後真相驚呆了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO無奈解釋，長輩都會有一種大愛心態，自己捨不得享受，卻願意轉送親戚朋友，這正是他要搶先拆禮盒的原因，「我費盡千辛萬苦才把伴手禮運回來，就怕被轉送出去！」

貼文掀起熱議，大票網友紛紛熱議，「真的不懂長輩為什麼要把千里迢迢拿回家的東西拿去送人？平常也沒這麼多禮」、「真的超氣的！因為是媽媽，我才願意花那筆錢，她轉頭送人？其他人我根本不管呀」、「我妹度蜜月，帶回日本土產，他知道我愛吃甜食，回家我妹還特別叮嚀我媽，那邊是要給我的，結果我媽一樣全部送人」、「真的！手慢就不見了，我爸上次把我包的蛋黃酥給他朋友，昏倒」、「我也是買了日本很貴的線香，結果被我媽送給一起爬山的山友...甚至才見過一、兩次面那種不熟的山友」、「還以為只有我媽這樣欸，我拆開吃了一些，她居然再補了其他牌子餅乾進去，還是拿去送人...防不勝防」。

也有網友分析長輩心態，「炫耀啊！我家長輩連在東部訂購的米也能送人，打來跟我說米吃（送）完了，要再訂。問題是我訂20包欸，詢問下才知道他們拿去做公關送人」、「因為可以跟朋友說，我兒子出國買的啦...是含蓄的炫耀」、「父母轉送別人是炫耀的心理」。