愛吃早餐店的人「去日本超衝擊」　他崩潰吃超商！達人曝原因

有台人去日本旅遊時驚呼，「怎麼幾乎沒有早餐店？」讓他天天早上只能靠超商飯糰或麥當勞果腹，直呼好懷念台灣滿街的美而美。對此，旅日達人林氏璧親自解惑，日本其實有自己的「早餐文化」，只是與台灣習慣大不同，「很多日本人都是在家裡吃，或去咖啡店、連鎖餐廳享用簡餐。」

一名網友在社團發文，去日本玩一趟後，發現日本早餐文化比較貧乏，由於他十分熱愛吃早餐，無奈旅遊那幾天，在當地幾乎找不到專門的早餐店，最後只能在超商買三明治、飯糰，或是去麥當勞用餐。

不僅如此，原PO也直呼，感覺日本好像沒有那麼盛行咖啡文化，早上想來一杯手沖咖啡也不容易，很多店家都要10點後才營業，因此好奇「大家都是怎麼解決早餐的呢？」

對此，林氏璧在粉專《日本自助旅遊中毒者》解惑，首先他認為，日本「沒有早餐店」並不能說是「沒有早餐文化」，或許台人吃慣了美而美早餐，才讓原PO感到不習慣，「日本的確幾乎沒有這種專門只做早餐的早餐店，不過在許多連鎖餐廳，咖啡店等都有早餐的選擇！」

關於咖啡文化部分，林氏璧笑稱，自己才剛被「京都咖啡轟炸」，每天都被友人帶去老字號店吃早餐。事實上，台灣已開一堆Komeda's Coffee客美多咖啡店，他表示，「點咖啡送早餐是來自名古屋非常有趣的早餐文化呢！」

最後，林氏璧說，其實他最喜歡的就是日式早餐，白飯配個烤魚，還有一碗味噌湯，也許做個生蛋拌飯，簡單就很美味，「很多日本人可能都是在家裡吃早餐吧！」

底下網友熱議，「在日本工作過，印象中沒看過日本人在公司吃過早餐，一部分的人可能在家先吃，一部分的人看起來是直接吃中餐，還有一位同事的早餐，是買便利商店賣的能量飲」、「在名古屋每天早上一定去客美多報到」、「日本真的找不到一般定義上的早餐店，之前在飯店附近走一圈，扣掉便利店不論的話，幾乎找不到早餐可以吃，最後勉強找了家麵包店」、「也有早餐拉麵啊」、「連鎖定食店有朝食特餐就可以當早餐」、「每次去都是連鎖牛丼解決，便宜、快速又有飽足感」。