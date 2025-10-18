獨旅不會孤單嗎？過來人曝「一個人旅行的好處」爆共鳴：非常贊同

▲獨旅會孤單嗎？（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一個人跟團，或者一個人旅行，會不會覺得很孤單？知名作家黃大米分享，雖然一個人出去玩會有點孤單，但卻不會寂寞，比起協調時間、地點，她更想自己一個人出發，這樣她就只要照顧自己的心情、取悅自己，會更加的開心。貼文曝光後，引起討論。

黃大米在臉書粉專上發文表示，一個人旅行雖會孤單，卻不太會寂寞。她坦言，自己真的不想要等待別人有空，也不想要問別人去哪，因為每個人想去的國家可能不同、可以的時間可能不同，變成要一直協調，甚至突然不能成行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃大米認為，一群人出國很快樂，但也可能有需要忍耐的地方，不論是一個人或一群人出國，都各有優缺點，只是她最在意的點就是「不想等待」，不想等到身體有狀況而來不及玩，也不想在旅程中照顧別人，她自己一個人出發，就只需要取悅自己、照顧自己，特別開心。

黃大米分享一個比喻，如果人世間是遊樂場，大家努力工作換了很多代幣，這時就要想想，何時要去玩，不要等到雙手滿滿代幣，卻已經玩不動了。她最後也說，自己不是捨不得花錢，而是想把賺來的錢花在自己身上，至於孤單這件事，只是很小的缺點，當她看到新的風景，只會慶幸還好她有出發。

貼文曝光後，不少網友都表示，「我常說：有好伴侶難，有好旅伴更難。我一向獨行，什麽是孤單」、「各有優缺點，但要跟對的人去，若是跟不對的人，還不如一人獨行」、「獨旅很好喔！不必擔心室友，不必磨合」、「一個人旅行確實沒有很多問題」、「不必迎合、不必遷就，人生旅途本來就該有自己的節奏」、「非常贊同這個我不想等待的觀點」、「我也不想等待」。