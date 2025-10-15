出國旅遊「1玩法」變夯了！　過來人喊爽：沒試過的人不會懂

▲現在有不少人會選擇獨旅。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

喜歡跟一群人出國旅遊、跟團，還是更傾向獨旅呢？近日就有網友表示，他發現近幾年獨旅的人明顯增多，無論是社群平台還是討論區，都能看到不少一個人出國的攻略與心得，引起他好奇為何獨旅變得這麼夯？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼近幾年出國獨旅的人開始變多了」為標題發文表示，不知道是不是錯覺，以前在IG或FB上看到的出國照片，大多是成群結伴或情侶出遊，幾乎沒看到別人單獨出國，但現在則不同了。

原PO說，近幾年，他注意到獨旅的人真的越來越多，各種攻略和心得也隨之增多，為什麼現在獨旅會變得這麼熱門？跟少子化、不婚不生有關係嗎？還是大家突然發現一個人出國玩很爽？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己一個人出去，想幹嘛就幹嘛」、「可能都有在國外跟旅伴吵架的經驗吧」、「少遷就一個人，多很多時間」、「能找到志同道合的人真的不容易」、「試過就知道，一起的人都會雷」、「超級爽，沒試過的人完全不會懂」。也有網友認為，是因為現在比較容易獨旅，「關鍵是門檻越來越低」、「網路方便很多，手機翻譯溝通也便利」。