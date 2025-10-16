　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中華電信贊助數位陪伴　身障者變身講師指導社區長輩使用APP

▲中華電信攜手南投推高齡者數位陪伴計畫，培訓身障者成為社區講師。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲中華電信攜手南投推高齡者數位陪伴計畫，培訓身障者成為社區講師。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

隨著臺灣正式邁入超高齡社會，中華電信月前攜手南投縣政府與在地社福團體推動「馨心學堂」，招募身障學員進行數位賦能課程，並培育出15位「星星講師」，本周起深入埔里、竹山2鎮4社區進行9天數位AI應用課程，希望運用數位科技豐富長輩生活、縮小城鄉差距。

「星星講師」們於10月13日開始會同中華電信50位企業志工，陸續前往埔里一新里、籃城里、泰安里(厚熊照顧咖啡館)、竹山鎮延正里，為數百位長輩授課；課程涵蓋「生活、影音、行動、運動、健康」五大主題，透過16款實用APP，讓長輩從看天氣、報災訊、反詐騙、練歌、健康管理等面向輕鬆接觸數位科技，將持續至29日。

▲「星星講師」正式出發！中華電信攜手南投推數位陪伴計畫，點亮長輩與身障者雙幸福。（圖／南投縣政府提供）

南投縣社會及勞動局表示，馨心學堂培力課程於9月6日、10月7日至9日展開四天密集培訓，由財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會及南投縣脊髓損傷者協會協助，自53位身障學員中培育出15位具備教學潛能者擔任講師，並由中華電信提供講師費、走進社區擔任主講者，實質支持其多元就業與自我實現。

▲「星星講師」正式出發！中華電信攜手南投推數位陪伴計畫，點亮長輩與身障者雙幸福。（圖／南投縣政府提供）

每位講師與志工固定陪伴兩位長輩一起學習、共度午餐與休息時間，也讓科技學習變得溫暖、有趣、有人情味；其中一位講師林一郎感動地說：「沒想過自己能當講師，走出家門、幫助長輩，還能拿到講師費，這讓我找回了自信，也覺得自己是能貢獻社會的人。」

社會及勞動局強調強調，馨心學堂融合「培力」身障講師、強化「陪力」陪伴長者、發揮「志工力」的三力同行模式，透過數位AI課程帶來有溫度的社會創新實踐；中華電信表示，未來將持續在全台各地複製推廣「馨心學堂」模式，結合科技、公益與在地力量，用實際行動縮小數位落差、提升長者數位素養，也打造具包容力的智慧社會，讓科技真正成為全民的幸福力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

中華電信贊助數位陪伴　身障者變身講師指導社區長輩使用APP

屏基慶祝安寧病房成立30週年　18日千禧公園舉辦募款園遊會

光復連假搭乘大眾運輸工具　屏東監理站：享85折優惠

竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆作物

國道掉落鐵片釀車損　警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

屏東翁散步迷途12公里　內埔警載回派出所助返家

憂普發1萬淪詐團工具、南投偏鄉數位落差嚴重　游顥籲數發部改善

86歲翁騎車自摔迷途　屏東警循藥袋查身分助返家

部落餐桌旅行！首場永康部落月光下享獵人美食　報名送紀念品

中華電信贊助數位陪伴　身障者變身講師指導社區長輩使用APP

屏基慶祝安寧病房成立30週年　18日千禧公園舉辦募款園遊會

光復連假搭乘大眾運輸工具　屏東監理站：享85折優惠

竹市「職場Z實力」活動圓滿落幕　推動青年無限可能

嚴防綠鬣蜥！屏東縣推千公頃圍網保護紅豆作物

國道掉落鐵片釀車損　警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

效率前緣選股法！　財金博士圖解避開「傻子股票」

保留江戶時代老倉庫原汁原味！鳥取隱世咖啡廳穿越百年前舊時光

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」　網驚呼：會飽到吐

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

黃國昌妻戶籍掛李麗娟名下房產？　綠委：迴力鏢打身上

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

地方熱門新聞

官員帶頭退出中央救災群組挨批　花蓮縣府回應了

花蓮縣府疏散引村長反彈！季連成開放垂直撤離

桃園市議員王珮毓　籲市府增加長者福利預算

在地照顧最溫暖！樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

桃園ROT綠能水資源中心　沼氣發電系統啟用

中國附醫攜手基金會捐20萬美金助世展會

機電整合國手陳勁達、謝育翰　挑戰亞洲技能賽

國道掉落鐵片釀車損警方追查來源呼籲駕駛注意裝載安全

屏東男遺失17萬現金　好心人完璧歸趙

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

探索未來職場從國中開始台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

強化消防救災戰力！南消七大隊161人參加新式體能與救助訓練

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

黃偉哲：打造長者安心用餐、便利採購的樂齡城市

更多熱門

相關新聞

中華電信汰舊換新作業台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

中華電信汰舊換新作業台南柳營區622、623電話恐中斷數分鐘

中華電信台南營運處表示，柳營、篤農等機房將於10月14日下午3時起進行交換機汰舊換新與改接工程，作業期間，柳營區622、623等字頭電話用戶通訊可能出現短暫中斷，約數秒至數分鐘。

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

哀鳳換機超有感！啦啦隊女神＋科技達人一致推「超值方案」

戴資穎親自下場指導　中華電信助力學童追夢

戴資穎親自下場指導　中華電信助力學童追夢

陳玉珍遭爆介入升遷中華電信回應

陳玉珍遭爆介入升遷中華電信回應

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

遭指喬中華電信員工升遷　陳玉珍爆氣反嗆：工會權勢欺壓霸凌基層

關鍵字：

星星講師中華電信數位陪伴計畫長輩身障者

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面