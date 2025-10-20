超商「周一限定」咖啡優惠！7-11買1送1、全家買2送2

▲超商周一限定咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

北部豪大雨，加上全台天氣漸涼，超商紛紛針對周一推出咖啡提神優惠，7-ELEVEN在LINE禮物電子票券指定咖啡「買1送1」，另有周一限定兩杯99元。全家周一限時「加10元多一杯」，還有金鐘優惠「買2送2」。萊爾富也有指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN



●LINE禮物電子票券

◾大杯冰特選美式，2杯66元，51折（原價65元/杯）⭢購買連結。

◾大杯冰精品馥芮白，2杯120元，5折（原價120元/杯）⭢購買連結。

◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡，買1送1，5折（原價110元/杯）⭢購買連結。

◾大杯冰精品美式咖啡，買1送1，5折（原價100元/杯）⭢購買連結。

●周一、周二咖啡日

7-ELEVEN 在10月限定「周一咖啡日」，每周一「CITY CAFE大杯燕麥拿鐵」2杯組合價99元、「CITY PRIMA中杯精品馥芮白」2杯組合價109元。

每周二推出「質感咖啡日」，CITY PRIMA精品中杯美式2杯99元，限定icash pay支付。

▼7-ELEVEN 周一咖啡優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周一限定，10月20日限時一天在APP「隨買跨店取」推出指定咖啡優惠，等於加10元多一杯：

◾大杯單品美式，2杯110元，55折（原價100元/杯）。

◾大杯單品拿鐵，2杯120元，55折（原價110元/杯）。

◾大杯特濃美式，2杯65元，6折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵，2杯75元，58折（原價65元/杯）。

10月20日在APP 還有「金鐘優惠」最後一天：

◾中杯單品美式，買2送2，5折（原價80元、特價40元）。

◾中杯單品拿鐵，買2送1，6.7折（原價90元、特價60元）。

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

萊爾富門市即日起至10月28日，多款指定咖啡買1送1：

◾大杯特濃美式，買1送1（原價55元）。

◾大杯特濃拿鐵，買1送1（原價65元）。

◾特大杯美式，買1送1（原價60元）。

◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元）。

●APP

萊爾富即日起至10月28日，在Hi-Life VIP APP推出咖啡寄杯優惠：

◾特大杯美式，買20送20，5折（原價60元/杯）。

◾特大杯拿鐵買20送20，5折（原價70元/杯）。

◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元/杯）。

◾大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元/杯）。

▼萊爾富指定咖啡買1送1，寄杯優惠「買20送20」。（圖／業者提供）

