7-11合作「加賀屋」關東煮買4送1　全家義大利麵3款新品79折

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 關東煮與日本「加賀屋」合作，打造全新湯底。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

進入秋季，超商推出暖胃新品！7-ELEVEN 關東煮與日本頂級旅館「加賀屋」合作，打造全新日式高湯，即日起至11月11日還有「買4送1」；「星級饗宴」也與美福大飯店米其林一星「米香台菜餐廳」攜手推出新品。全家uno pasta推出3款新品，即日起至10月28日，會員購買uno pasta全品項可享79折，另搭配副餐可省5元、指定飲品則再省10元。

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「星級饗宴」與米其林一星「米香台菜餐廳」合作，推出2款台式燴飯。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 自有鮮食品牌「星級饗宴」再度與美福大飯店米其林一星「米香台菜餐廳」合作，以「經典台菜一人就開吃」為賣點，今年秋冬由總主廚陳永華指導開發，承襲老師傅的料理手藝，推出2款台式燴飯「三杯雞燴飯」、「什錦海鮮燴飯」。

同時還有「麻油雞雙菇飯糰」、「麻油燉雞盅」等溫補系料理，10月27日起還將推出南部特有甜湯「綠豆蒜」，復刻古早味。

▼同時還有「麻油雞雙菇飯糰」、「麻油燉雞盅」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

人氣商品「關東煮」與日本「加賀屋」合作，開發全新日式湯底，由總料理長指導監製，湯頭添增大量蔬果、多種海鮮，更加厚實飽滿，突顯食材本身的鮮甜。

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至11月11日，7-11關東煮「買4送1」。（圖／業者提供）

業者特別推薦「日本一正野燒竹輪」、「魚卵福袋」、「黃金魚豆腐」等日式鍋料，吸飽湯汁後風味更有層次，即日起至11月11日，7-11關東煮還享「買4送1」。

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

▲CITY PRIMA精品咖啡即日起推出「金鐘聯名杯套」。（圖／業者提供）

此外，「CITY PRIMA精品咖啡」即日起推出「金鐘聯名杯套」，10月28日前可享中杯精品美式、中杯精品拿鐵60元優惠。

★全家

全家看準天氣轉涼，推出東西方主食、濃郁系料理。西式部分，主打義大利麵品牌「uno pasta」推出3款新品，包括「焗烤蕃茄起司四方麵」、「焗烤明太子筆尖麵」與「青醬蛤蜊義大利麵」。

▲▼全家鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家「uno pasta」推出3款新品義大利麵。（圖／業者提供）

「焗烤蕃茄起司四方麵」使用獨家紅白雙醬與生義大利麵，保留起司牽絲口感；「焗烤明太子筆尖麵」則結合奶油白醬與鮮明太子醬，兩款售價皆99元。

「青醬蛤蜊義大利麵」升級回歸，採用HPP冷高壓技術保留青醬天然鮮香，搭配花蛤肉及切達起司，風味清爽又濃郁，售價89元。而8月於雙北限定販售的「蕃茄起司手工千層麵」也擴大至桃園地區限店供應，獲得不少好評。

為迎接10月25日世界義大利麵日，全家10月15日至10月28日期間，會員購買「uno pasta全品項」可享79折，另搭配副餐可省5元、指定飲品則再省10元，讓消費者平價享用餐館級美味。

▲▼全家鮮食新品。（圖／業者提供）

▲全家與与玥樓再度聯手，推出中式主食。（圖／業者提供）

中式主食部分，「全家」與与玥樓再度聯手，由主廚許文光監製，推出「鰹魚辣醬粉絲煲」及「主廚麻油雞飯」兩款媽媽煮藝新品。

「鰹魚辣醬粉絲煲」以綠島鰹魚、蒜頭、辣椒等辛香料爆香，再加入高湯與粉絲吸飽湯汁，搭配干貝唇增添口感，適合正餐或宵夜享用。「主廚麻油雞飯」則使用頂級黑麻油、老薑與米酒爆炒雞肉，拌入香米，鹹香分明、層次豐富，兩款售價皆為79元。

