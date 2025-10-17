　
民生消費

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

▲▼7-ELEVEN推出鮮食新品。超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「CITY PRIMA」指定品項第2杯10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出限時優惠，7-ELEVEN「超值五六日」指定CITY TEA、CITY CAFE「第二杯10元」，另有零食、巧克力牛奶、雪碧等「買2送2」、衛生棉及生活用品「買1送1」。全家也有霜淇淋等人氣商品「買1送1」、萊爾富指定咖啡「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自10月17日至19日「超值五六日」優惠，CITY系列飲品、零食、飲料、泡麵、生活用品皆有折扣。

●CITY系列：

CITY CAFE鹿兒島濃焙茶拿鐵，同價位第2杯10元。
CITY TEA布丁冰沙/杏仁冰沙，指定冰沙2杯100元。
CITY TEA珍珠梔子花青茶/琥珀小葉紅茶，2杯90元。
CITY PRIMA水果冰磚美式系列，第2杯10元。
CITY PRIMA精品生椰厚拿鐵，第2杯10元。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「超值五六日」優惠。（圖／業者提供）

●買2送2：

超值五六日多項商品「買2送2」，包括：伴點巧克力牛奶TP300、雪碧無糖 600ml、農心安城拉麵(包)、Bourbon FET葡萄軟糖/可樂軟糖/Bourbon Choco巧克力布朗尼棒、泰國Bento辣味魷魚-香蒜口味/香辣口味，通通買2送2。

●生活用品多項優惠、買1送1：

舒潔女性專用濕式衛生紙，14抽5包99元。
舒敏厚棒抽衛(6包)，買1串送2串。
蘇菲超熟睡超薄棉柔 41.5cm 4片，買1送1。
勁量鈕扣型鹼性電池A76，買1送1。
永備碳鋅電池9V 1入，買1送1。
永備碳鋅電池3號6+2入超值包，買1送1。
永備碳鋅電池4號6+2入超值包，買1送1。
自白肌ACNE毛孔淨化潔顏乳100g/浸透玻尿酸保濕潔顏乳100g/美白熊果素激光潔顏乳100g特價89元。
法國玫翠思植物皂-薰衣草/檸檬馬鞭草，任選買1送1。

●霜淇淋、思樂冰優惠

即日起至10月28日，雪淋霜霜淇淋每周五六日，憑icash Pay、icash2.0「全品項第二件半價」。

即日起至10月28日，思樂冰每周五六日，全品項第二杯半價。

即日起至10月28日，7-ELEVEN取包裹可獲得思樂冰(大杯)、雪淋霜(限杯裝) 、酷聖霜(限杯裝) 29元購買優惠券1張，優惠券隨取件結帳單據印出，可兌換至11月3日。

★全家

●康康5「買1送1」

全家周末10月17日至19日限時3天「康康5優惠」，多款人氣商品「買1送1」，包括：「FamiCollection氣泡水」（原價29元）、「味丹竹炭水」（原價20元）、「農心辛炒麵／辛炒麵起司風味」（原價75元）、「Niseko海鹽焦糖雪糕」（原價40元）與「Fami!ce霜淇淋」（原價49元，不限口味），皆享買1送1優惠。

▼全家「康康5優惠」買1送1。（圖／業者提供）

●APP咖啡優惠

全家APP隨買跨店取即日起至10月21日，推出「全民普發，全家力挺」優惠：

◾特濃美式，337杯1萬元，54折（原價55元／杯）。
◾特濃拿鐵，285杯1萬元，54折（原價65元／杯）。
◾單品美式，182杯1萬元，54折（原價100元／杯）。
◾單品拿鐵，166杯1萬元，54折（原價110元／杯）。

（以上可兌換至2028年3月31日）

◾卡布奇諾，6杯200元，56折（原價60元／杯）。
◾經典美式，7杯200元，64折（原價45元／杯）。
◾經典拿鐵，6杯200元，61折（原價55元／杯）。

（以上可兌換至2025年11月30日）

▼全家咖啡優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市

萊爾富門市即日起至10月28日，多款指定咖啡買1送1：

◾大杯特濃美式，買1送1（原價55元）。
◾大杯特濃拿鐵，買1送1（原價65元）。
◾特大杯美式，買1送1（原價60元）。
◾特大杯拿鐵，買1送1（原價70元）。

▼萊爾富指定咖啡買1送1，寄杯優惠「買20送20」。（圖／業者提供）

●APP

萊爾富Hi-Life VIP APP，即日起至10月28日寄杯優惠：

◾特大杯美式，買20送20，5折（原價60元／杯）。
◾特大杯拿鐵，買20送20，5折（原價70元／杯）。
◾大杯特濃美式，買20送20，5折（原價55元／杯）。
◾大杯特濃拿鐵，買20送20，5折（原價65元／杯）。

★OKmart

OKmart 迎接金鐘獎檔期，10月17日至10月19日推出多款優惠，阿奇儂 × 初鹿牧場聯名雪糕系列（酪梨蜂蜜牛奶雪糕、煉乳冰沙牛奶雪糕）與阿奇儂義起開心果脆皮雪糕，通通「買1送1」（原價49元）。另推味味一品天香川味牛肉麵「第2件20元」，邊看頒獎邊享宵夜最對味。

同步推出「花式調酒組合價99元」，含伯朗PureBrew醇香拿鐵350ml、OKchoice青花椒風味爆米花35g、美國傑克丹尼威士忌50ml（三項原價134元），創意微醺組合一次入手。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

關鍵字：

超商優惠7-11全家OK mart萊爾富金鐘獎

