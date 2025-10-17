7-11推《寶可夢傳說Z-A》鮮食、主題杯！人生飲料機20據點一次看

▲7-ELEVEN推出「寶可夢人生飲料機」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

《寶可夢傳說 Z-A》遊戲正式發售後，7-ELEVEN 也再度與寶可夢合作，趁勢推出專屬鮮食，包括飯糰、上等蕉、CITY TEA現萃茶主題杯，此外還有寶可夢冒險之旅為主題的「人生飲料機」，即日起在全台20個據點設置。

▲7-ELEVEN 打造超商專屬寶可夢聯名鮮食。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 率通路之先首創「人生飲料機」智FUN機，外型以趣味插畫設計，消費者可依機台主題抽選、驚喜提供飲品，至今已推出發財版、想體驗的工作滋味版、動物人生版、旅遊版等多種主題，如今也推出《寶可夢傳說Z-A》主題的人生飲料機，分別於全台交通轉運、國道服務商圈等地點設置。

▲▼寶可夢「人生飲料機」共12個主題按鈕。（圖／業者提供）

機台體驗時，訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」共有12個主題按鈕，包括相遇、信任、同伴、笑容、羈絆、成長、夢想、挑戰、重逢、勇氣、守護、回憶，每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。

機台外有《寶可夢傳說Z-A》當中玩家於密阿雷市可遇上的最初的冒險夥伴──菊草葉、暖暖豬和小鋸鱷以及大家耳熟能詳，皮卡丘、胖丁、快龍、卡比獸、耿鬼、可達鴨、伊布等寶可夢，讓訓練家們可在城市中體驗抽選飲料樂趣，並可拍照打卡享受互動的驚喜。

▲7-ELEVEN 與寶可夢聯名鮮食（圖／業者提供）

7-ELEVEN 也趁勢推出寶可夢聯名新品，多款限定鮮食、主題包裝飲品換裝，讓粉絲在日常感受寶可夢魅力，包括「起司鮭魚炒飯飯糰」售價45元，以智利銀鮭結合香濃起司打造濃郁風味。「石安牧場溏心蛋飯糰」售價39元，採日式鰹魚雞高湯炊飯，拌入筍塊與紅蘿蔔絲，風味清爽層次豐富。「鮭魚鮭魚卵飯糰」售價45元，以進口鮭魚卵與鮮甜鮭魚肉打造。

▼7-ELEVEN 推出寶可夢聯名鮮食。（圖／業者提供）



除了飯糰鮮食外，7-ELEVEN 同步推出嚴選「上等蕉」20元，採輸日等級香蕉，全程冷鏈配送確保品質。「CITY TEA 現萃茶」也換上「寶可夢主題杯」，等於從餐桌到手搖飲都能融入寶可夢元素，增添療癒樂趣。

▼CITY TEA 現萃茶也換上「寶可夢主題杯」。（圖／業者提供）

▼7-ELEVEN推出「寶可夢人生飲料機」20據點。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富搶攻秋季聯名、異國熱潮，推出「樂法飲品×桃源深處有人家」合作活動，結合飲品、遊戲、虛寶抽獎三大亮點，即日起至10月28日開跑。3重優惠包括：第一重「開瓶送豪禮」，購買「樂法私藏紅茶」、「小清新森巴水果茶」或「優多綠茶」，撕開瓶身序號可獲得《桃源深處有人家》遊戲虛寶，還有機會抽中Switch 2。

▲萊爾富聯名「桃源深處有人家」，有機會將Switch 2帶回家。（圖／業者提供）

第二重「舉杯一起喝」，任選兩件指定飲品49元。第三重「蘿蘿專屬儲值豪禮」，購買MyCard 1490點面額儲值即可獲得限量500組虛寶大禮包。

此外，熱銷「樂法職人系列奶茶」也祭出古早味奶茶、手作黑糖醇奶茶、焙茶烏龍厚奶茶「任2件55元」優惠。

同場加碼異國商品專區，主打日韓話題新品，即日起至10月28日韓國Bella Beauty安瓶修護面膜單片25元「買1送1」；ICE ADE系列飲品（桃子、青葡萄、石榴、藍檸檬）每袋49元再送冰塊杯。

▲韓國超人氣「好麗友預感香烤洋芋片」三款口味任選第2件10元。（圖／業者提供）

好麗友「預感香烤洋芋片」原味、洋蔥、起司口味「任選第2件10元」。日本日清合味道杯麵系列也同步推出優惠，海鮮、鮮蝦口味（70g）「買2送1」，香辣海鮮與XO醬海鮮口味「任3件99元」，打造追劇宵夜最強組合。