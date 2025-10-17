　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

▲▼全家「香菜霜淇淋」擴大店舖販售。（圖／業者提供）

▲全家「香菜霜淇淋」擴大店舖販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家推出「香香菜菜霜淇淋」受到廣大的香菜控期待，不過先前僅限7間門市限定販售，今（17日）全家宣布，將在10月19日起陸續擴大開賣，北、中、南、東共17家門市都吃得到，民眾可透過網頁查詢。

▲▼全家「香菜霜淇淋」擴大店舖販售。（圖／業者提供）

▲全家「香菜霜淇淋」在更多地方都能吃到。（圖／業者提供）

全家Fami!ce 霜淇淋自10月初推出挑戰味蕾的新口味「香香菜菜霜淇淋」，不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香，帶出淡淡香菜氣息，除了能滿足香菜派，也讓想嚐鮮的消費者以更輕鬆的方式享用。

「香香菜菜霜淇淋」原先僅在7間全家店舖限定販售，不過太多「香菜控」敲碗，如今全家公布，將在10月19日起陸續擴大販售，全台「北、中、南、東」販售店舖陸續增加，民眾可透過全家網頁「香菜霜淇淋販售店」查詢。

★7-ELEVEN 蛋黃酥霜淇淋「第二件半價」

7-11雪淋霜霜淇淋即日起至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲7-11「蛋黃酥霜淇淋」第二件半價。（圖／業者提供）

另外即日起至10月28日，雪淋霜霜淇淋每周五六日，憑icash Pay、icash2.0「全品項第二件半價」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

板橋大遠百週年慶起跑！光速解鎖購物攻略　給你超現實大利多重磅回饋

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

板橋大遠百週年慶起跑！光速解鎖購物攻略　給你超現實大利多重磅回饋

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

【香蕉哥哥帶動唱抓到I人】他乖乖接唱全場歡呼XD

消費熱門新聞

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

家庭機車選購調查結果出爐

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

全家霜淇淋「買1送1」還有超萌加油棒

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

3家速食店最新披薩優惠整理包

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

德克士萬聖節「黑金系列」只賣16天

更多熱門

相關新聞

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

迎接周末，超商紛紛在即日起至10月19日連續3天推出優惠，7-ELEVEN「超值五六日」指定CITY TEA、CITY CAFE「第二杯10元」，另有零食、巧克力牛奶、雪碧等「買2送2」、衛生棉及生活用品「買1送1」。全家也有霜淇淋等人氣商品「買1送1」、萊爾富指定咖啡「買1送1」。

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

超商鮮食新品一次看！全家義大利麵79折　7-11關東煮合作加賀屋

超商鮮食新品一次看！全家義大利麵79折　7-11關東煮合作加賀屋

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商1招省荷包！7-11送購物金、全家「3選1券」網友激推

超商1招省荷包！7-11送購物金、全家「3選1券」網友激推

關鍵字：

香菜霜淇淋香菜控霜淇淋全家

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面