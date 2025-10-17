全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

▲全家「香菜霜淇淋」擴大店舖販售。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家推出「香香菜菜霜淇淋」受到廣大的香菜控期待，不過先前僅限7間門市限定販售，今（17日）全家宣布，將在10月19日起陸續擴大開賣，北、中、南、東共17家門市都吃得到，民眾可透過網頁查詢。

▲全家「香菜霜淇淋」在更多地方都能吃到。（圖／業者提供）

全家Fami!ce 霜淇淋自10月初推出挑戰味蕾的新口味「香香菜菜霜淇淋」，不同於想像中的濃烈口感，入口後是柔和奶香，帶出淡淡香菜氣息，除了能滿足香菜派，也讓想嚐鮮的消費者以更輕鬆的方式享用。

「香香菜菜霜淇淋」原先僅在7間全家店舖限定販售，不過太多「香菜控」敲碗，如今全家公布，將在10月19日起陸續擴大販售，全台「北、中、南、東」販售店舖陸續增加，民眾可透過全家網頁「香菜霜淇淋販售店」查詢。

★7-ELEVEN 蛋黃酥霜淇淋「第二件半價」

7-11雪淋霜霜淇淋即日起至10月28日，攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，聯名開發推出「蛋黃酥霜淇淋」，將原料拌入鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色鹹甜交織，口味超還原又帶有清涼美味。

▲7-11「蛋黃酥霜淇淋」第二件半價。（圖／業者提供）

另外即日起至10月28日，雪淋霜霜淇淋每周五六日，憑icash Pay、icash2.0「全品項第二件半價」。