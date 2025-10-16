超商限時「買1送1」懶人包　飲料零食、保健品、日用品下殺

▲超商周末優惠來了，全家霜淇淋、多項人氣商品買1送1。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商持續針對飲料、零食、日用品祭出限時優惠，全家即日起至10月19日，推出番茄汁、捲心酥等零食飲料「買1送1」、波蜜果菜汁「買2送2」，還有益生菌「加10元多一件」，周末五六日更有霜淇淋等商品「買1送1」；萊爾富同步也有多款人氣泡麵「買1送1」，飲料兩件更省。

★全家

全家即日起至10月19日「會員限定」優惠，多項飲料、零食、日用品及保健食品優惠。可果美100%番茄汁、SOMA茶歐蕾捲心酥、盛香珍咖啡捲心酥皆享「買1送1」。保健品如睦樂鱈魚肝油「買1送1」、金車奧利多益生菌「加10元多一件」。

▼全家即日起至10月19日會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）



另外周末10月17日至19日限時3天「康康5優惠」，多款人氣商品「買1送1」，包括：「FamiCollection氣泡水」（原價29元）、「味丹竹炭水」（原價20元）、「農心辛炒麵／辛炒麵起司風味」（原價75元）、「Niseko海鹽焦糖雪糕」（原價40元）與「Famice霜淇淋」（原價49元，不限口味），皆享買1送1優惠。

▼全家「康康5優惠」買1送1。（圖／業者提供）





★萊爾富

萊爾富即日起至10月19日「限時殺」優惠，多款熱銷品項破盤價，人氣泡麵部分，「味味A排骨雞風味乾麵」、「農心辛拉麵」、「韓國不倒翁原味杯麵」，通通「買1送1」。

飲品方面，「清原芋見雲朵375ml」推出第2件10元，「純萃喝（重乳拿鐵／重焙曼特寧275ml）」任選2件50元；「香檸瑪瑙紅茶500ml」、「光泉冷泡茶朝露紅茶585ml」及「福樂Q果優酪系列」皆享「第2件5元」。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）