國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍再攻烏能源設施！白俄稱願調停　喊話澤倫斯基出面對談　

▲▼鎖定烏克蘭境內多處能源基礎設施發動攻擊。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯鎖定烏克蘭境內多處能源基礎設施發動攻擊。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰火持續延燒，俄羅斯19日再度出動軍力，鎖定烏克蘭境內多處能源基礎設施發動攻擊，其中包括第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk region）的一座煤礦，還有北部切爾尼戈夫州（Chernihiv region）一處未具名能源設施，導致逾5.5萬戶停電。與此同時，白俄羅斯安全首長公開表示，正嘗試與烏克蘭展開對話，期盼推動這場超過三年半的戰爭走向和平。

根據《路透社》報導，烏克蘭私人能源公司DTEK指出，俄軍19日對該國東南部煤礦發動空襲，當時共有192名礦工在地底作業，所幸全數安全撤離、無人受傷。DTEK強調，這是俄羅斯近兩個月來第4次針對烏克蘭煤礦設施動手。

切爾尼戈夫地區能源公司Chernihivoblenergo則通報，當地的攻擊造成嚴重損壞，導致大範圍停電，約5.5萬名用戶陷入黑暗。該公司表示，救援人員已待命，只要安全條件允許，將立刻展開修復作業。

烏克蘭官方指出，俄軍近幾週的攻勢明顯集中於破壞電網與能源基礎設施，僅在本月初的另一波攻擊中，就有超過100萬人一度失去電力供應，部分地區上週仍持續限電。

白俄羅斯國家安全委員會（KGB）主席特特爾（Ivan Tertel）同日接受白俄國營電視台訪問時表示，該機構正與烏克蘭方面建立聯繫，嘗試透過溝通促成戰爭和解。特特爾強調，雙方對話在當前局勢下至關重要，有助於形成共識，「我們的總統正盡其所能穩定區域情勢。我深信，只有透過冷靜的談判與尋求妥協，才能真正化解危機。」

白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）曾在2022年允許俄軍以白俄領土作為攻擊烏克蘭的跳板，但始終未讓自家部隊參戰。他自1994年掌權以來長期遭西方孤立，被指控侵犯人權並鎮壓異議人士。然而，美國總統川普（Donald Trump）近月多次公開稱讚盧卡申科是「備受尊敬的領導人」，並派特使前往白俄首都明斯克（Minsk）溝通，促使當局釋放逾50名政治犯。

盧卡申科上月接受媒體訪問時也透露，希望能與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）直接對話，為實現區域和平盡一分力。

外界認為，白俄羅斯近期頻頻釋出外交善意，除試圖修補與歐洲關係外，也盼藉與烏克蘭對話為自己爭取更大迴旋空間。隨著俄軍加大對烏能源系統的攻擊力度、白俄再度介入和平議題，這場戰爭的走向恐將再添變數。

