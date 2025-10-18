　
國際

俄提「蓋海底隧道」連接美國！　川普回應了

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普稱美俄海底隧道是個有趣的構想。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近日被問及俄方拋出的「白令海峽海底鐵路隧道」計畫時表示，這是個有趣的構想，他會進一步思考其可行性。此計畫建議由億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的地下工程公司主導施工，連接俄羅斯與美國阿拉斯加，並獲得莫斯科部分資金支持。

根據CNBC報導，川普（Donald Trump）於17日受訪時對這項提案首度表態，直言，「這是一個有趣的提議，我們得好好想一想。我之前沒聽說過這件事。」該隧道若建成，將橫跨約70英里（約113公里），象徵美俄兩國之間的團結連結。

▲▼克里姆林宮特德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）提出構想，建議在白令海峽下方興建一條「普丁－川普」（Putin-Trump）鐵路隧道。（圖／路透）

▲克里姆林宮特使建議在白令海峽下方興建一條「普丁－川普」（Putin-Trump）鐵路隧道。（圖／路透）

此構想由俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的投資特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）在社群平台X上公開提出。他指出，傳統上如此規模的工程預估造價高達650億美元，但若採用馬斯克地下工程公司「無聊公司」（The Boring Company）的技術，成本可望降至80億美元，並於8年內完工。

德米特里耶夫此番發言，是在川普與普丁通話後提出。據了解，兩人於16日進行電話會談，討論未來就烏克蘭戰爭展開和平解方的可能。川普透露，國務卿盧比歐（Marco Rubio）與美方高層將於下週與俄羅斯代表團會晤，預先為他與普丁在匈牙利布達佩斯（Budapest）即將舉行的會談鋪路。

不過，該構想也引發其他國際關注。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對川普的回應表示「不高興」。馬斯克方面目前尚未對此提案做出回應。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
