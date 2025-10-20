以軍報復空襲加薩釀26死　美方斡旋促恢復停火、重啟援助

▲以色列空襲加薩釀26死，其中包含婦女與孩童。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議再度陷入危機。以軍19日表示，因兩名士兵遭哈瑪斯攻擊身亡後，以軍隨即對加薩地帶發動大規模報復空襲，造成至少26人死亡，其中包含婦女與孩童。不過，在美方斡旋與施壓下，以色列隨後宣布恢復停火，並將於20日重新開放人道援助物資進入加薩。

以色列軍方指出，哈瑪斯武裝分子19日向以軍發射反戰車飛彈並開火，造成2名士兵喪生。以軍隨後展開一連串報復行動，攻擊目標包括哈瑪斯指揮官、地道與武器庫等設施。根據當地衛生單位與居民通報，至少26人喪生，其中包括一名婦女與一名孩童。另有一枚飛彈擊中努塞拉特（Nuseirat）地區一所收容流離失所者的學校。

▲以色列空襲加薩釀26死。（圖／達志影像／美聯社）



以色列安全消息人士表示，在美國總統川普（Donald Trump）政府的壓力下，援助物資將於20日起恢復輸送至加薩。此前，以方因指控哈瑪斯「公然違約」而暫停物資供應。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，他已指示軍方「強力回應」哈瑪斯的違約行為。以國防部長卡茨（Israel Katz）則表示，根據停火協議，以軍撤離後的「黃線」區域將以實體標示明確劃出，任何越界行為都將遭到開火。

美方密切關注

美國副總統范斯（JD Vance）表示，目前加薩仍有約40個哈瑪斯武裝小組活動，缺乏足夠安全架構來確認解除武裝進度。他指出，「有些小組可能會遵守停火，但也有許多顯然不會。」范斯強調，若要真正確保哈瑪斯解除武裝，需仰賴海灣阿拉伯國家派出維安部隊，維持當地秩序。

美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與總統顧問庫許納（Jared Kushner）預計20日前往以色列磋商。

以色列與哈瑪斯互控違反停火協議。以方不滿哈瑪斯遲未交還人質遺體，強調若無進展，拉法（Rafah）邊境口岸將持續關閉。哈瑪斯則聲稱無意保留遺體，但部分屍體仍埋於瓦礫中，需特殊設備挖掘。

根據聯合國與國際饑荒監測機構（IPC）資料，加薩數十萬居民正面臨饑荒風險。雖然援助流量在停火後一度上升，但仍遠不足以滿足當地需求。