國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁通話川普曝「停戰條件」　要求烏克蘭交出頓內茨克

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲官員透露，普丁堅持要求烏克蘭放棄頓內茨克，以此作為停戰條件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

2名知情高級官員透露，俄羅斯總統普丁上周與美國總統川普通話期間，堅持要求烏克蘭完全放棄烏克蘭東部戰略要地頓內茨克，作為停戰條件。

華盛頓郵報18日報導，普丁在過去11年試圖征服頓內茨克地區，但一再被烏克蘭軍隊擊退，自2014年以來，俄羅斯或俄羅斯支持的分離主義分子宣稱擁有該地區部分領土，但始終未能以武力征服整個區域。到了2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，如今俄方控制烏克蘭約20%的土地，俄烏戰線在過去這一年幾乎處於膠著狀態，雙方均無取得明顯優勢。

官員透露，在川普與普丁的通話中，普丁稱願意放棄部分已占領的扎波羅熱、赫爾松土地，換取對頓內茨克的全面控制。這與8月普丁在阿拉斯加與川普舉行峰會期間提出的領土主張相比，如今的要求略有退讓，部分白宮將此視為進展。只不過歐洲外交人員認為，烏克蘭人不太可能以這種角度看待這件事。

此外，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）17日還施壓烏克蘭代表團，以該地區多為俄語人口為由，要烏克蘭交出頓涅茨克。報導指出，許多烏克蘭人從小說俄語，包括總統澤倫斯基，但這並不代表親俄立場，自從2014年俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞半島之後，烏克蘭人逐漸轉向使用烏克蘭語。

川普已經表示可能會在未來2周內舉行美俄高峰會，要在匈牙利首都布達佩斯與普丁見面，繼續商討俄烏議題，由國務卿盧比歐負責籌備相關事宜。川普此前發文稱，「是時候停止殺戮達成協議了！血已流夠多，疆界應由戰爭與勇氣來劃定，雙方都該宣稱勝利…不要再開火，不要再有死亡」。

俄羅斯烏克蘭普丁川普俄烏戰爭北美要聞

