川普飆罵澤倫斯基！　施壓烏克蘭吞辱終戰：普丁想要就能毀了你

記者張靖榕／綜合報導

英國《金融時報》（Financial Times）19日援引多名知情人士指出，美國總統川普17日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤時，強硬要求澤倫斯基接受俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出的「終戰條件」，否則烏克蘭將面臨「毀滅」威脅。雙方會談一度演變為激烈爭執，甚至出現川普咆哮、丟地圖等場面。

知情人士透露，會談過程中川普語氣激烈，多次大聲咒罵，還將標示烏克蘭前線位置的地圖丟到地上。他要求澤倫斯基讓出整個烏東頓巴斯（Donbass）地區給俄羅斯，即使目前俄軍尚未完全控制該地、軍事進展也相當有限。一名歐洲官員向《金融時報》表示，川普當時抱怨說，「我已經受夠這些畫滿紅線的地圖了。這條紅線在哪？我根本從沒去過那裡。」

在與澤倫斯基會晤前，川普曾與普丁通話約2.5小時，並規劃於匈牙利舉行實體峰會。兩人談及俄烏戰後可能開展的美俄經貿合作前景。17日的會談中，川普多次直接援引普丁的說法，稱俄方對烏克蘭發動的並非戰爭，而是「特別行動」，他強調澤倫斯基必須與普丁達成協議，否則將遭致「毀滅性後果」。

川普在會談中警告，「烏克蘭正在輸掉這場戰爭，只要普丁願意，他就能毀了你。」一名歐洲外交官指出，川普當時用了相當多篇幅「對澤倫斯基說教」，態度強硬。儘管川普最後對凍結既有前線、達成停火的構想表達認可，但整場會談氣氛緊繃，充分展現川普立場的反覆，以及對普丁要求的容忍度。

在近日成功促成以哈停火之後，川普將注意力再度轉回烏克蘭戰事。澤倫斯基在會中曾試圖說服川普同意提供「戰斧」（Tomahawk）長程巡弋飛彈，遭到川普拒絕，儘管外界原先研判川普對普丁耐心有限，可能逐步加強對烏支持，但知情人士指出，川普在此次會談中幾乎逐字重述普丁的說詞，即使部分內容與他近日公開言論相互矛盾。

例如，川普不久前曾公開表示，俄羅斯經濟「快要崩潰」，呼籲普丁盡快重返談判桌，但在與澤倫斯基的會談中卻改口說俄羅斯「經濟狀況很好」。白宮與烏克蘭總統府目前尚未對《金融時報》的置評請求作出回應。

對此，烏克蘭國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）表示，若在未開戰情況下就讓出頓巴斯，對烏克蘭社會而言是無法接受的。他認為普丁此舉可能是刻意提出無法接受的條件，藉此分化烏克蘭內部，削弱民眾團結。