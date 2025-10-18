　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基三度訪美　川普籲俄烏「即刻停戰」：雙方應就此止步

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普挺烏克蘭的態度明顯趨於保守。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），這是他重返白宮後第三度會見對方。儘管澤倫斯基此行希望爭取長程「戰斧」（Tomahawk）飛彈援助，但川普態度明顯保守，強調他更關心的是「立即停戰」，呼籲俄烏雙方「就此止步」，避免更多殺戮與衝突升級。

根據《路透社》報導，雙方會談歷時逾2小時，氣氛雖被形容為「融洽有趣」，但川普會後坦言，美方尚不打算提供戰斧飛彈，並透露日前已分別致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基，表明希望兩國以現有戰線為界，「回家、陪家人、停止殺戮，現在就是該停下來的時候」。

川普籲「以現狀作結」　避免情勢更複雜

川普稍晚搭機抵達佛州棕櫚灘（West Palm Beach）自宅時再度強調，已向俄烏雙方提出明確立場，「你們應該停在目前的戰線，不然情勢會變得太複雜。」他更在自家社群平台Truth Social寫道，「血已流夠多，疆界應由戰爭與勇氣來劃定，雙方都該宣稱勝利…不要再開火，不要再有死亡。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）三度赴白宮會美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲澤倫斯基三度赴白宮與川普會晤。（圖／路透）

雖然普丁已同意在匈牙利舉行新一輪峰會，這將是雙方自8月阿拉斯加會面後再次碰面，但川普坦承，對方可能只是「拖時間」。然而他仍相信，普丁「也想要停火」，因此他暫不願貿然提供烏克蘭長程飛彈，「我們自己也需要戰斧飛彈，不該隨便送出去。」

澤倫斯基坦言「普丁尚未準備好和平」

澤倫斯基則對川普釋出的停火構想抱持保留態度。他坦言，「我們想要和平，但普丁不想」，並強調烏克蘭已有數千架無人機準備出擊，只欠關鍵武器，「我們沒有戰斧飛彈，所以需要它們。」

在與川普會後接受媒體採訪時，澤倫斯基雖形容這場會面「富有成效」，卻也避談飛彈細節，僅表示美方不希望衝突升高，而他本人對取得飛彈「持務實態度」。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基雖形容這場會面「富有成效」，卻也避談飛彈細節。（圖／路透）

消息指出，普丁在與川普通話時明確警告，美國若提供戰斧飛彈將被視為嚴重升級，恐破壞和平談判。俄方甚至形容，戰斧飛彈將「嚴重打擊」俄羅斯的軍工體系，因此堅決反對其流入戰場。

歐盟態度審慎　專家：川普避免激怒俄方

外媒分析，川普積極扮演「和平中介人」，卻也引發歐洲盟友對「對俄妥協」的疑慮。歐盟發言人表示，只要對話能促成和平，他們樂見其成，但也密切關注美俄談判進展。

前美國國防官員卡本特（Michael Carpenter）認為，這場會談雖非澤倫斯基期待的結果，卻符合川普政府一貫策略——對俄不設代價，對烏提供援助有限。

川普近年頻頻將自己塑造成促成多起「和平協議」的重要推手，並多次表態希望競逐諾貝爾和平獎。如今面對俄烏戰爭滿3年半，他希望再次為「結束戰爭」寫下一筆成就。然而截至目前為止，俄方仍未在任何談判中作出重大讓步，戰事依舊膠著。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成
快訊／大谷翔平首局炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打
太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪「堰塞湖溢流」淹進靳珩隧道影片曝
「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛
快訊／川普簽新令！　11月起進口中重型卡車課25%關稅
小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年　原因全場噴淚
輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價
昔日王子今淪棄子！　安德魯陷「淫魔富商」醜聞退出皇室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

柬埔寨遣返64名韓籍詐欺犯！　韓出動專機押解回國

川普簽新令！下月起進口中重型卡車課25%關稅　擴大國產車補貼

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

昔日王子今斷尾！安德魯放棄皇室頭銜　陷「淫魔富商」醜聞多年

澤倫斯基三度訪美　川普籲俄烏「即刻停戰」：雙方應就此止步

俄提「普丁－川普隧道」串兩國！　點名馬斯克施工省上千億

美中貿易飄出和解訊號！美股反彈收高　台積電ADR跌1.55％

澤倫斯基向川普告狀：普丁尚未準備談和　俄羅斯沒有停戰跡象

川普認定普丁拖時間：現在供烏戰斧飛彈還太早

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

柬埔寨遣返64名韓籍詐欺犯！　韓出動專機押解回國

川普簽新令！下月起進口中重型卡車課25%關稅　擴大國產車補貼

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

昔日王子今斷尾！安德魯放棄皇室頭銜　陷「淫魔富商」醜聞多年

澤倫斯基三度訪美　川普籲俄烏「即刻停戰」：雙方應就此止步

俄提「普丁－川普隧道」串兩國！　點名馬斯克施工省上千億

美中貿易飄出和解訊號！美股反彈收高　台積電ADR跌1.55％

澤倫斯基向川普告狀：普丁尚未準備談和　俄羅斯沒有停戰跡象

川普認定普丁拖時間：現在供烏戰斧飛彈還太早

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

GUCCI中山旗艦店養蚊6年　驚人月租、大咖房東曝光

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

大谷翔平首局就炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打突破低潮

小S復出奪獎全場哭了！　阿信、楊丞琳、吳青峰深夜發聲力挺超暖

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

桃園機場取消降落費優惠、調整停留費　明年元旦起上路

【泰格與雪兒】劈腿情侶

國際熱門新聞

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

認了「對中課100%關稅」難維持　川普要與習近平會面

澳洲墨爾本隨機砍人！台裔女肺被刺穿

柬詐騙集團首腦　出入台灣至少10次

川普新令　下月起進口中重型卡車課25%關稅

美對中釋出貿易和解訊號　美股反彈收高

「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛

昔日王子今斷尾　安德魯王子放棄頭銜

打拚43年擁1800萬！退休當天...妻突給「禮物」　他人生瞬間崩塌

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

川習會將在韓國展開　100%關稅不排除提早加徵

Mango創辦人墜谷亡　親兒涉「殺父重嫌」

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

更多熱門

相關新聞

俄提「普丁-川普隧道」　點名馬斯克施工

俄提「普丁-川普隧道」　點名馬斯克施工

克里姆林宮特德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）提出構想，建議在白令海峽下方興建一條「普丁－川普」（Putin-Trump）鐵路隧道，串連俄美兩國，並象徵團結與和平，並由擁有地下工程公司的億萬富翁馬斯克（Elon Musk）承包施工，節省開發成本。

中美貿易戰　沒完沒了？

中美貿易戰　沒完沒了？

川普稱俄欲終結戰爭　澤倫斯基：普丁尚未準備談和

川普稱俄欲終結戰爭　澤倫斯基：普丁尚未準備談和

川普認定普丁拖時間：現在供烏戰斧飛彈還太早

川普認定普丁拖時間：現在供烏戰斧飛彈還太早

權力的臉被光線出賣　川普與《時代》封面的鏡像政治

權力的臉被光線出賣　川普與《時代》封面的鏡像政治

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

更多

最夯影音

更多
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」
Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面