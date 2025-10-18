澤倫斯基三度訪美　川普籲俄烏「即刻停戰」：雙方應就此止步

▲川普挺烏克蘭的態度明顯趨於保守。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）17日在白宮接待烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），這是他重返白宮後第三度會見對方。儘管澤倫斯基此行希望爭取長程「戰斧」（Tomahawk）飛彈援助，但川普態度明顯保守，強調他更關心的是「立即停戰」，呼籲俄烏雙方「就此止步」，避免更多殺戮與衝突升級。

根據《路透社》報導，雙方會談歷時逾2小時，氣氛雖被形容為「融洽有趣」，但川普會後坦言，美方尚不打算提供戰斧飛彈，並透露日前已分別致電俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基，表明希望兩國以現有戰線為界，「回家、陪家人、停止殺戮，現在就是該停下來的時候」。

川普籲「以現狀作結」 避免情勢更複雜

川普稍晚搭機抵達佛州棕櫚灘（West Palm Beach）自宅時再度強調，已向俄烏雙方提出明確立場，「你們應該停在目前的戰線，不然情勢會變得太複雜。」他更在自家社群平台Truth Social寫道，「血已流夠多，疆界應由戰爭與勇氣來劃定，雙方都該宣稱勝利…不要再開火，不要再有死亡。」

▲澤倫斯基三度赴白宮與川普會晤。（圖／路透）



雖然普丁已同意在匈牙利舉行新一輪峰會，這將是雙方自8月阿拉斯加會面後再次碰面，但川普坦承，對方可能只是「拖時間」。然而他仍相信，普丁「也想要停火」，因此他暫不願貿然提供烏克蘭長程飛彈，「我們自己也需要戰斧飛彈，不該隨便送出去。」

澤倫斯基坦言「普丁尚未準備好和平」

澤倫斯基則對川普釋出的停火構想抱持保留態度。他坦言，「我們想要和平，但普丁不想」，並強調烏克蘭已有數千架無人機準備出擊，只欠關鍵武器，「我們沒有戰斧飛彈，所以需要它們。」

在與川普會後接受媒體採訪時，澤倫斯基雖形容這場會面「富有成效」，卻也避談飛彈細節，僅表示美方不希望衝突升高，而他本人對取得飛彈「持務實態度」。

▲澤倫斯基雖形容這場會面「富有成效」，卻也避談飛彈細節。（圖／路透）



消息指出，普丁在與川普通話時明確警告，美國若提供戰斧飛彈將被視為嚴重升級，恐破壞和平談判。俄方甚至形容，戰斧飛彈將「嚴重打擊」俄羅斯的軍工體系，因此堅決反對其流入戰場。

歐盟態度審慎 專家：川普避免激怒俄方

外媒分析，川普積極扮演「和平中介人」，卻也引發歐洲盟友對「對俄妥協」的疑慮。歐盟發言人表示，只要對話能促成和平，他們樂見其成，但也密切關注美俄談判進展。

前美國國防官員卡本特（Michael Carpenter）認為，這場會談雖非澤倫斯基期待的結果，卻符合川普政府一貫策略——對俄不設代價，對烏提供援助有限。

川普近年頻頻將自己塑造成促成多起「和平協議」的重要推手，並多次表態希望競逐諾貝爾和平獎。如今面對俄烏戰爭滿3年半，他希望再次為「結束戰爭」寫下一筆成就。然而截至目前為止，俄方仍未在任何談判中作出重大讓步，戰事依舊膠著。