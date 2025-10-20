李鴻源示警若有豪雨地震「恐產生新堰塞湖」　季連成：看法一致

▲李鴻源示警若有豪雨地震「恐產生新堰塞湖」，季連成表示看法一致。（圖／花蓮分署提供）



記者趙蔡州／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月下旬溢流重創光復鄉，前內政部長李鴻源近日示警，堰塞湖左側邊坡仍不穩定，若遇上豪雨或地震，可能將再度引發崩塌並導致新的堰塞湖形成。對此，中央前進協調所總協調官季連成也表示，跟李鴻源的看法一致。

李鴻源近日在一個網路節目中談到馬太鞍溪堰塞湖災情及現況時，他表示，堰塞湖若發生潰堤，洪峰僅半小時就能抵達村莊，屆時才想逃命恐怕已來不及，他也強調，馬太鞍堰塞湖左側邊坡仍不穩定，若再遇豪雨或地震，導致邊坡崩塌，可能會導致新的堰塞湖形成，但政府目前仍為此召開正式討論。

中央前進協調所副總協調官李孟諺19日也表示，堰塞湖仍有大量土石堆積，估算河道與邊坡約有1億立方公尺土石，未來確實存在風險，一旦遇上豪雨或地震，恐怕會有新一波崩塌與新的堰塞湖產生，不過專家評估即使再有崩塌，規模也不會如先前高達9000萬噸，但仍必須謹慎應對，政府目前已在上游架設水位計，每10分鐘監測水位變化，林保署也持續監測邊坡狀況，水利署則在不斷加強下游防災。

季連成最後指出，中央近期已多次開會研商處置方式，李鴻源亦有參加會議討論，對後續工作與進度完全掌握，雙方看法一致，沒有差異。