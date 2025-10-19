失蹤2年後突現身！　秦剛樣貌「發福」參加北京活動

▲大陸前外交部長秦剛（中）疑似參加第二十八屆北京國際音樂節。（圖／翻攝X，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

社群媒體上，流傳大陸前國務委員、外交部長秦剛近日公開亮相，與多人合影的照片。港媒指出，秦剛疑似參加第二十八屆北京國際音樂節，身穿深色西裝，繫紅色領帶，與之前相比略胖。

香港《星島日報》報導，如果消息屬實，這是秦剛「失蹤」兩年多之後首次亮相。資料顯示，北京國際音樂節近日在天壇神樂署舉行。

60歲的秦剛出生於天津，曾任大陸外交部發言人、駐英國公使、新聞司司長、禮賓司司長，2018年升任外交部副部長。2021年7月擔任大陸駐美大使。2022年底，秦剛接替王毅擔任大陸外交部部長，2023年3月當選國務委員，官至副國級，成為當時大陸最年輕的黨和國家領導人。

不料僅短短幾個月，秦剛仕途出現大逆轉。2023年6月25日，他與越南、俄羅斯、斯里蘭卡外交官會談後，突然消失在公眾視野。7月底，秦剛被免去外交部部長職務。3個月後，秦剛的國務委員職務也被免去。

去年7月的中共二十屆三中全會閉幕，秦剛辭去中共中央委員，被認為「平安著陸」。會議公報稱，全會決定，「接受秦剛同志辭職申請，免去秦剛同志中央委員會委員職務。」

此前有消息稱，秦剛因為「生活作風問題」落馬，相信已經受到內部處理。