華郵：秦剛降調中國外交部轄下出版社低階職務

▲秦剛。（圖／路透社）



文／中央社

華盛頓郵報引述前美國官員報導，去年突然消失於公眾視野、後被免去中國外長一職的秦剛降調至中國外交部所主管出版社的低階職務，顯示他不需坐牢，但政治生涯已結束。

華郵8日的報導指出，據兩名前美國官員表示，58歲的秦剛已被安排到中國外交部主管的「世界知識出版社」一個低階職位工作，「最少是紙面上顯示」。

報導表示，世界知識出版社位於北京市中心的一條小巷內，有一家向公眾開放的書店。書店是一個小房間，堆滿了中國外交官回憶錄和中共總書記習近平的書籍。

華郵記者日前到訪該家書店，店員表示沒有聽說秦剛在出版社工作；一名接電話的接待員也說不知道消息是否屬實。

中國外交部沒有回應華郵的置評請求。

報導形容秦剛已擺脫了困境，中共對秦剛的安排不僅是一種懲罰，也是對其他人的警惕。

報導引述前美國中央情報局中國高級分析師、現任諮詢公司中國策略集團（China Strategies Group）負責人強生（Christopher K. Johnson）表示，秦剛的迅速崛起惹惱了同事，認為他超越了其他人。

秦剛去年6月25日以後消失於公眾視野，中國官方一直未交待他的去向，引起外界揣測，包括他是否因婚外情而受處分等。

去年7月秦剛被免去外交部長職務。今年7月舉行的中共20屆三中全會免去秦剛中央委員職務，但仍以「同志」稱呼他。

華郵引述美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中共給予秦剛「同志」的稱號，表明他未被開除黨籍，而且可能會被重新分配到一個新的、級別較低的職位。

牛犇表示，習近平時代，官方對於犯下相對輕微政治違法行為的官員也會採取類似的降職措施。

秦剛並非首個中國外交官員降職到外交部轄下出版社工作的例子。

曾被視為明日之星的前中國外交部部長助理沈國放2005年12月28日突被解職，第二天被證實降調外交部轄下的出版社總編輯，當時出面證實的正是時任發言人秦剛；至於降調原因外傳多個版本，包括緋聞。

秦剛原本仕途順遂，2021年7月擔任第11任中國駐美大使，也是歷屆中國駐美大使首名未曾派駐美國、沒有美國經驗的大使；2022年10月在中共20大當選中央委員，同年12月經13屆中國全國人大常委會第38次會議任命為外長。

2023年3月秦剛成為中國國務委員，晉身副國級，成為當時中國官場最年輕的黨和國家領導人。外界一般認為，秦剛深獲習近平的信任。

曾任已故中共領導人鄧小平翻譯的中國智庫主管高志凱此前接受半島電視台訪問時曾談到有關秦剛的問題。他表示，「秦剛因為腐敗丟了工作」，並說秦剛「在中國某個地方，你永遠不會再見到他。」