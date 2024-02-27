陸官方公佈「秦剛辭人大代表職務」　網友好奇：人究竟在哪？　

▲大陸前國務委員、外交部長秦剛。（圖／路透社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國人大常委會今（27）日公告，天津市人大常委會決定接受秦剛辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。由於秦剛在2023年7月被免職後，便再也沒有相關資訊揭露，彷彿人間蒸發一般，因此，消息一出，仍引起不少網友熱議，有網友便好奇問道，「人究竟在哪？」；「是本人提出辭職的嗎？」

據了解，曾任大陸「副國級」的前外長秦剛在2023年7月時被免職，理由眾說紛紜，還牽扯出「感情」或「情報」因素等傳言，不過，隨著秦剛淡出大眾視野，各路謠言和說法均未能獲得證實。

直至2023年10月舉行的大陸第十四屆全國人大常委會上第六次會議，經表決決定，秦剛和前國防部長李尚福一同被免職，外交部長一職由中共中央外事辦主任王毅兼任，懸缺至今仍未補上。

對於秦剛的動向，外界仍持續關注，對於秦剛辭去人大代表的話題議論紛紛，網友紛紛在微博上發出疑問指，「人在哪？」；「領導真不容易」；「尊重祝福」；「好好的譖麼就這樣了！」。

根據大陸全國人大常委會公告指，王一新、孫飈、胡建文、雷冬竹、朱宏、安九熊、李志忠、黃家武、秦剛、馮傑鴻、陸偉偉的代表資格終止，確認黃莉新的代表資格有效。截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2956人。