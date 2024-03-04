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大陸 大陸焦點 特派現場

陸聯合國代表遭堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會！

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸全國政協委員、常駐聯合國代表張軍4日出席政協會議時被記者堵訪，起初他還耐心回答問題，但在被問到大陸前外長秦剛的下落時，就突然開始加速離開現場，並一邊不斷喊著，「這不是記者會！」

張軍當天下午在接受安檢準備進場時被記者們發現，起初只有一兩名記者上前提問，張軍相當有耐心，先說自己今天相當開心，接著又表示，「作為外交人員，我們很常工作在國外，透過國際上各種窗口，看到不一樣的中國，作為外交人員我們都感到非常驕傲、非常自豪！」

接著有記者問起了大陸前外長秦剛的下落，張軍就開始移動腳步、加速離開現場了，一邊還不斷喊著，「我這不是記者會！我不是記者會！謝謝你們！咱們今天不是記者會！感謝你們的關注！」

▼張軍一開始還耐心回答記者問題。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼陸聯合國代表張軍遭記者堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

直到另一名記者又問了關於聯合國安理會改革的相關問題，張軍才又開始回答，「我們前幾天王毅外長特別見了聯合國的兩個主席，已經全面介紹過中國的立場，謝謝你們！」

大陸前外長秦剛前年12月30日上任，去年6月起長時間未公開路面，並缺席了多個重要的國際外交活動，各界出現許多不同的猜測，包含駐美期間發生婚外情、接觸到女間諜，以及生下了私生子等。

大陸官方去年7月底正式宣布將秦剛免職，任期僅短短半年多，成為了大陸任期最短的外長。接下來幾個月，秦剛國務委員、人大代表的職務也相繼被免去，政治生涯明顯已走到盡頭，但大陸官方至今未向外界交代原因。

▼被問到秦剛的下落，張軍加速離開現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼陸聯合國代表張軍遭記者堵訪　一聽「秦剛」馬上閃人：這不是記者會。（圖／記者蔡儀潔攝）

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