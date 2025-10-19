柬埔寨「太子集團」詐騙首腦突然失蹤　美英查扣比特幣150億美元

▲太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓22歲朴姓男大生日前赴柬埔寨慘遭詐騙集團電擊虐死，引發社會強烈關注柬埔寨詐騙犯罪，如今事件再掀波瀾！遭指控主導成立詐騙園區的太子集團（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi）突然銷聲匿跡，美、英兩國宣布對其提起刑事訴訟，並查扣高達150億美元（約新台幣4.9兆元）的比特幣資產，導致太子集團旗下銀行爆發民眾擠兌潮。

根據《柬埔寨日報》、《高棉時報》報導，美國與英國政府14日正式宣布制裁太子集團及其高層，陳志自此音訊全無，外界盛傳他可能早已逃亡。現年38歲的陳志來自中國，2014年取得柬埔寨國籍後，長期擔任柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）的經濟顧問，政商關係極為密切。

然而，美國司法部早已鎖定陳志涉入跨國詐騙與洗錢活動，並於近期正式起訴。若罪名成立，陳志恐面臨最高40年有期徒刑。

▲2020年7月，陳志與時任柬埔寨總理洪森合照。（圖／翻攝自Prince Holding）

美國司法部指出，陳志持有12萬7271枚比特幣，總價值約150億美元，這些資產被認為是詐騙與非法投資所得，因此美方已啟動沒收程序。同時，中國公安機構也在2020年成立特別調查組，懷疑太子集團透過詐騙園區獲取巨額非法收益。外界甚至傳出，柬埔寨政府正考慮撤銷陳志的國籍，並將其遣返中國，但目前其行蹤完全成謎。

報導指出，陳志去年12月辭去太子銀行（Prince Bank）董事會主席職務後，集團內部財務狀況開始惡化。美英兩國宣布制裁後，柬埔寨首都金邊多家太子銀行分行湧入大批民眾要求提領現金，短時間內現金儲備出現緊張狀況。該銀行隨即發表聲明強調，「太子銀行在柬埔寨國家銀行監管下合法營運，所有服務一切正常」，但市場恐慌情緒未見緩解。

太子集團在柬埔寨涉足房地產、金融、酒店、通訊等多項產業，擁有龐大經濟網絡。然而該集團長期被懷疑與犯罪園區有關，包括位於金邊近郊、被稱為「太子園區」的龐大基地。據悉，該區設有詐騙與人口販運中心，外國人被強迫從事電信詐騙與非法金融活動，其中包括多名韓籍公民。