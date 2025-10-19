　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

共伴效應發威！北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲風神穿越菲國，共伴效應逐漸發生。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

受到颱風外圍環流，以及東北季風南下的「共伴效應」，全台天氣極不穩定！天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今（19日）下午起，北部、宜花雨勢還會再增強。值得注意的是，太魯閣國家公園燕子口紅色警戒中，水位距離壩頂不到5公尺，短期內恐溢流潰決。

粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，風神颱風今日將穿越菲律賓，下午進入南海，繼續往西北移動，預估下周二（21日）東北季風再增強的關係，將迫使風神轉向西南，強度減弱。

值得注意的是，《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，隨著東北季風逐漸增強，與颱風外圍暖濕流逐漸在台灣東側交會，「共伴效應」逐漸發生中，尤其今天下午起，北部、宜花雨勢還會再增強。

其他縣市部分則屬於不定時短暫小雨的天氣，《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，整體來說天氣相當不穩定，提醒大家外出時務必攜帶雨具，雙北、基隆、宜蘭、花蓮強降雨風險區，小心災害發生。

另外，太魯閣國家公園燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成的堰塞湖，目前屬於紅色警戒區，17日晚起湖水已由側面公路漫流至靳珩隧道內再回流立霧溪，但由於昨觀察壩底滲流量加大，水位持續緩慢上升，壩體呈不穩定狀態，目前水位距離壩頂不到5公尺，經推估堰塞湖水可能在短期內發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

林業及自然保育署花蓮分署昨日在臉書示警，秀林鄉富世村民樂部落、民有部落、崇德瑩農場週邊地區及東部電廠員工仍然持續撤離，並請地方單位勸導下游沿線兩側住戶勿進入河道及溪床活動，以確保生命財產安全。

同時也請太管處管制避免遊客進入太魯閣國家公園區域、公路局預警封路、秀林鄉公所呼籲民眾勿進入溪床、台電溪畔電廠啟動因應作為。

▼立霧溪燕子口堰塞湖快滿了。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼立霧溪燕子口堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署）

▲▼立霧溪堰塞湖今昔照片。（圖／翻攝臉書／林業及自然保育署花蓮分署）

10/18 全台詐欺最新數據

相關新聞

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

花蓮縣太魯閣地區因立霧溪上游燕子口邊坡大規模坍塌，導致河道阻塞形成堰塞湖，且水位急速上升，已發布紅色警戒。花蓮縣政府宣布，考量堰塞湖已發布紅色警戒，秀林鄉大天祥地區(關原、洛韶、西寶、天祥)、富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰）明（19）日停止上班上課。

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

即／燕子口堰塞湖快滿了！　籲4地區盡速撤離

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

為何燕子口堰塞湖可挖壩引流？農業部解惑了

為何燕子口堰塞湖可挖壩引流？農業部解惑了

6分鐘連2震！燕子口最新崩塌畫面曝

6分鐘連2震！燕子口最新崩塌畫面曝

