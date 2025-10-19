　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

受創樺加沙颱風！花蓮6蔬果可獲現金救助　受理至11/3止

▲▼花蓮縣政府農業處會同相關單位現場勘查，確認災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府農業處會同相關單位現場勘查，確認災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受颱風「樺加沙」豪雨影響，秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒、紅藜有葉面破損、枯黃、落果等災情，為協助受災農民減少損失、儘早恢復耕作，花蓮縣政府農業處日前會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署現地勘查。經農業部審核後於17日公告秀林鄉四季豆、胡瓜、苦瓜、絲瓜、辣椒、紅藜為114年樺加沙颱風農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

縣長徐榛蔚表示，受災農友可自10月18日起至11月3日止（受理最後一日如逢假日則順延至次一上班日），至所在地公所申請現金救助及低利貸款所需之受災證明，請農友把握期限，以免影響權益。

▲▼花蓮縣政府農業處會同相關單位現場勘查，確認災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，現金救助額度紅藜每公頃2萬8,000元；四季豆、胡瓜、絲瓜、辣椒每公頃4萬7,000元；苦瓜每公頃5萬6,000元。農友申請現金救助時，應依據《農產業天然災害救助作業要點》規定，檢具相關文件向土地所在地公所辦理。救助對象須符合以下規定：
一、符合《農業天然災害救助辦法》第5條規定之農民（實際從事農作生產之自然人）；
二、申報項目損失率達20%以上者，依該項目救助額度予以救助，未達20%者不予救助；
三、長期作農產品於同曆年、短期作於同產季，救助以一次為限。

徐榛蔚再次提醒，本次災害救助受理期限至11月3日止，請符合申請資格的農民儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損。

花蓮縣府呼籲農友如有發現農作受天然災害影響，請及時向當地公所通報，並可多運用農業部開發之農產業天然災害現地照相app，記錄受災情形，以利公所確認受災情形；另基層公所對於受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助之權益。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴
金針菇出事了！「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵
30女花14萬看BLACKPINK！　到場進不去氣炸
準備公布得獎者！　柯佳嬿「下秒舉動」網讚爆
返家途中「越過黃線」　一家11口遭以軍全數擊殺
豪雨連下一周！　「明後天最劇烈」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應世界糧食日　台中市食物銀行舉辦園遊會

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南公園國小930人以棋會友

受創樺加沙颱風！花蓮6蔬果可獲現金救助　受理至11/3止

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG環境教育與碳足跡行動

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場　健走與美食享受開心健康

114全運會在雲林盛大開幕　李多慧熱舞、王彩樺壓軸嗨翻

平安久久敬老情！　南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

百歲人瑞贈「侯門玄德」書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

「2025新北好市節」府中登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

國際獅子會300B3區竹圍漁港環保淨灘　逾千名獅友「手護海洋」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

金鐘開場超感人！謝盈萱講到哭　楊謹華淚謝嚴藝文：沒有放棄我

響應世界糧食日　台中市食物銀行舉辦園遊會

第18屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南公園國小930人以棋會友

受創樺加沙颱風！花蓮6蔬果可獲現金救助　受理至11/3止

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG環境教育與碳足跡行動

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」登場　健走與美食享受開心健康

114全運會在雲林盛大開幕　李多慧熱舞、王彩樺壓軸嗨翻

平安久久敬老情！　南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

百歲人瑞贈「侯門玄德」書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

「2025新北好市節」府中登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

國際獅子會300B3區竹圍漁港環保淨灘　逾千名獅友「手護海洋」

台灣企業高層受邀與川普打高爾夫　台日韓商界大老齊聚海湖莊園

《野原廣志午餐流派》動畫日本爆紅？外媒「大叔設定」強烈共鳴

個性天生反骨的三大星座！TOP 1阻礙就是能量　越不行就越要衝

韓籍男遊客住西門町某旅社　凌晨遭澳籍旅客闖入強吻…警方回應了

頭幾乎被斬斷！女陳屍廚房、11歲女兒倒血泊　夫返家一看急報警

已有強降雨！蘇花路廊和仁至崇德路段　不排除預警性封閉

古林睿煬關鍵先發搭檔「完封勝捕手」　軟銀變陣小心第一棒

桃園Xpark冬季換裝2階段亮相　萬聖觸摸箱、冬季戀愛燈光秀一次看

癌症篩檢大突破！抽一次血就可「驗50多種癌症」　美最新技術曝光

《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

地方熱門新聞

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

114全運會在雲林盛大開幕

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

台南永康萬聖節封街登場！超人力霸王、重機車隊嗨翻康橋商圈

桃園「大龍門鱻漫遊嘉年華」　熱情登場

百歲人瑞贈書法　侯友宜表敬意祝健康快樂

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

「2025新北好市節」登場　侯友宜：打造市場文化新風潮

即／太魯閣堰塞湖紅警！花蓮3地區明停班課

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG

台中老字號翻轉太陽餅！一口剛好、甜進人心

更多熱門

相關新聞

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

北部宜花「下午雨勢再增強」　燕子口堰塞湖快滿了

受到颱風外圍環流，以及東北季風南下的「共伴效應」，全台天氣極不穩定！天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，今（19日）下午起，北部、宜花雨勢還會再增強。值得注意的是，太魯閣國家公園燕子口紅色警戒中，水位距離壩頂不到5公尺，短期內恐溢流潰決。

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

共伴效應發威4天「豪雨轟北東」　下周高溫狂掉

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

關鍵字：

受創樺加沙颱風蔬果現金救助受理

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

民進黨給鄭麗文2期盼1提醒　國民黨超嗆回3字

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

鄭麗文當選黨主席　媒體人曝3影響

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面