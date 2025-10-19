《影后》楊謹華拿獎了！網點名「最大贏家」：贏也點得到

▲楊謹華憑藉《影后》獲獎。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，其中戲劇節目女主角獎，由《影后》的楊謹華拿下。消息一出，讓許多粉絲、網友非常感動，但也有人歪樓點名「最大贏家」，直呼押對了！

楊謹華今年憑藉《影后》周凡一角，奪得戲劇節目女主角獎，成為「影后」。她說她熬了18年，終於拿下這個獎，「表演對我來說，我一定是要全力以赴奮不顧身的，但是要得到回應，這件事情真的需要看命運，但今天謝謝命運，給了我這一個肯定」。

值得一提的是，楊謹華近期也拍攝Uber Eats的廣告，甚至直接以「拿獎」為主題，說「贏，點不到；銀耳湯，點得到」。

現在兩人拿獎，不少網友就紛紛表示，「腦袋浮現Uber Eats廣告的聲音」、「Uber Eats這次真的點到了」、「Uber Eats神預言」、「銀耳點得到，贏也點得到」、「Uber Eats該推出優惠了」、「終於！恭喜Uber Eats廣告成真了」、「真的什麼都點得到」。甚至有人直呼，「Uber Eats贏了」、「最大贏家：Uber Eats」、「Uber Eats最大贏家」、「Uber Eats押對寶」、「Uber Eats成最大贏家，沒有廣告不實」。