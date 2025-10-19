　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

柯佳嬿準備公布得獎者！「下秒1舉動」網讚爆：真的很貼心

▲▼柯佳嬿　楊謹華。（圖／三立提供）

▲柯佳嬿、楊謹華合體擔任頒獎人。（圖／三立提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮18日登場，柯佳嬿、楊謹華合體擔任頒獎人。在頒發戲劇節目導演獎時，本來是柯佳嬿要公布得獎者，結果她下秒1舉動，就引起大票網友熱議，「很喜歡這段，柯很細心」、「柯真的很貼心」。

柯佳嬿、楊謹華多次對決視后，兩人昨日合體頒獎，成為這屆金鐘獎的一大看點。有趣的是，她們本來看似在挑釁彼此，還互嗆「來啊！」結果緊接著，她們卻是嘴對嘴接吻，讓台下一片尖叫，在網路上也有很高的討論度。

除了親吻的片段，兩人頒發「戲劇節目導演獎」的互動，也引起討論。當時柯佳嬿說著「第60屆金鐘獎戲劇節目導演獎，得獎的是......」，結果楊謹華才靠過去，想看看得獎者是誰，柯佳嬿便往後退了一步，不讓對方看。

▲▼柯佳嬿 楊謹華。（圖／三立提供）

沒想到，楊謹華「嗯」了一聲之後，柯佳嬿也已經瞄到得獎者是誰，於是馬上伸出手，將卡遞出去，亮給楊謹華看，並露出笑容。楊謹華看到得獎者後，嘴角笑了一下，接著開心大喊「嚴藝文！」並放聲尖叫。

嚴藝文憑藉《影后》奪獎，由於楊謹華也有參演此劇，因此不少網友都直呼，「看到柯仙這小動作，就知道影后嚴導中了」、「原來不只我覺得，她這邊真的超級可愛的」、「遞出去的表情真的超可愛，暖心」、「開的時候有稍微退後，不讓謹華先看到，很可愛」。

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴
金針菇出事了！「1舉動」惹怒當地人　粉絲開罵
30女花14萬看BLACKPINK！　到場進不去氣炸
準備公布得獎者！　柯佳嬿「下秒舉動」網讚爆
返家途中「越過黃線」　一家11口遭以軍全數擊殺
豪雨連下一周！　「明後天最劇烈」

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

《聽海湧》奪金鐘最佳迷你劇！網疑惑「黃河跑錯劇組上台」

第60屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮於昨日（18）舉行，男星黃河憑《星空下的黑潮島嶼》入圍迷你影集電視電影男配角，也與黃冠智搭檔頒獎。而當入圍勁敵《聽海湧》奪下迷你劇集時，他也一起上台，開心緊抱，引發網友一陣疑惑，本人限動回應了。

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

載柯佳嬿參加金鐘「司機其實是坤達」

《影后》寫下金鐘得獎史一大新紀錄

《影后》寫下金鐘得獎史一大新紀錄

金鐘獎／越南影帝穿傳統服飾…曝背後含義

金鐘獎／越南影帝穿傳統服飾…曝背後含義

金鐘獎／楊謹華認主動索吻柯佳嬿！　狂讚「觸感超好」：還想抓過來再親

金鐘獎／楊謹華認主動索吻柯佳嬿！　狂讚「觸感超好」：還想抓過來再親

金鐘60金鐘獎金鐘2025柯佳嬿楊謹華嚴藝文影后導演

