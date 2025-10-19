北東豪雨連下一周　風神颱風共伴效應「明後天最劇烈」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周受東北季風、風神颱風外圍環流及低壓帶影響，都是容易降雨天氣。今天桃園、大台北地區、東半部及恆春有明顯雨勢，大台北及宜蘭更有強降雨出現。明、後天是東北季風及颱風共伴效應影響最明顯的時候，雨區擴大且加劇。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天上午8時風神颱風在呂宋島南端陸地，距離鵝鑾鼻南方850公里，未來朝西北方向，周三再轉往西南方向朝越南移動。

▲風神颱風。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，受東北季風及外圍環流影響，今天各地雲量偏多，桃園、大台北地區、東半部及恆春有明顯降雨，中南部也有零星降雨，大台北及宜蘭雨勢持續且有強降雨出現，花蓮、台東及恆春半島降雨也有持續降雨。

張承傳表示，今天到周六都受東北季風影響，其中，今天到周二加上風神颱風外圍環流影響，明、後天颱風帶來的東南風及東北季風可能在東北部及東部外海產生滯留鋒，海面上的強降雨將順著風向移入到宜花、北海岸地區及大台北山區，明後天是共伴效應帶來降雨最明顯的時候。

他指出，風神颱風周三往越南遠離減弱，周三至周六台灣東方海面仍是大低壓帶，有水氣與東北風輻合，屆時迎風面仍有大雨或豪雨。

張承傳表示，今天新竹以北、東半部及恆春有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部豪雨，中南部雲量偏多，南部也有局部短暫陣雨，中部午後則有零星短暫陣雨。

他指出，明、後天降雨最多，且雨區擴大，北部及東半部都有大雨出現，桃園以北、宜蘭、花蓮地區及竹苗山區有局部豪雨，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭有豪雨等級以上降雨，中南部降雨也增加，山區也有局部大雨。

他表示，周三至周四受低壓帶影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨或豪雨機率，北部山區及花蓮山區也有大雨，中南部降雨減少，山區仍有局部短暫陣雨。周五、周六水氣又增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及北部山區有大雨或豪雨，花東也有局部大雨，中南部山區為局部短暫陣雨，中南部平地有零星降雨。

溫度方面，張承傳指出，今天中南部高溫仍有32至35度，北部及東半部降溫明顯，高溫25至28度，低溫23至24度，明天到周六北部及東半部偏涼，中南部早晚亦涼。

另外，他也提醒，東北季風及颱風外圍環流影響，各地風力都偏強，今、明天台南以北、台東、恆春及各離島有平均風力6級、陣風8級，澎湖及馬祖更有陣風10級機率。

