風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

▲風神颱風明天生成，外圍環流和東北季風影響，北部、宜蘭和花蓮降雨加劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「風神」颱風明天有機會生成，朝呂宋島和南海方向前進，氣象署預估發布海警機率低，不過颱風外圍水氣影響，加上東北季風影響，周日到下周二天氣不穩定，北部、宜蘭和花蓮將有局部大雨或豪雨，其中宜蘭雨勢最明顯，另受到東北季風帶來風力影響，下周一到下周四可能出現11級強陣風。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天白天天氣與今天類似，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後少部分山區以及嘉義以南有局部午後雷陣雨。

明天晚間過後將變天，劉沛滕表示，受到東北季風影響，大台北、東半部雨勢開始增加且持續；天氣最明顯變化將落在周日到下周二，東北季風加上颱風外圍環流帶來的水氣，北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或局部豪雨，降雨雨勢主要以宜蘭最劇，周日大台北、北花蓮也有局部大雨，或有局部豪雨機會，下周一、下周二宜蘭為豪雨等級以上降雨。

劉沛滕表示，下周三仍會有一陣一陣的局部降雨，北部、宜蘭、花蓮還有局部大雨，整體來說，自周六到下周五北部、宜蘭都容易下雨。

▲▼降雨趨勢和準風神颱風路徑。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，今天凌晨2點有熱帶低壓生成，往西朝呂宋島移動，明天下午可能生成「風神」颱風，不過也不排除明天上午就生成，預估生成後將在周日這天穿過呂宋島，後續往西走，路徑偏南邊，發布海警機率偏低，不過下周一到南海後往西北走，仍與台灣保持一段距離，不過颱風外圍環流將帶來水氣影響降雨。

溫度趨勢方面，劉沛滕說，未來一周高溫降溫比較明顯，周日開始，北部、東半部因降雨影響，北台灣高溫可降至30度上下，相較今天、明天高溫33到35度，周日北台灣高溫約下降3度。

▲▼高溫和未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，下周一東北季風持續影響，雨勢也比較大，高溫將降至26到27度，高溫再降3到4度，未來這一周北部相對較濕涼，中南部降溫會慢一點，周日仍有高溫，下周一之後才會稍微降溫至高溫30度。

劉沛滕提醒，颱風進到南海之後，加上東北季風下來帶來風力強，台灣海峽北部海面風浪很大，預估陸地沿海在周日有10級強陣風，下周一到下周四將出現11級強陣風，相當於颱風帶來影響的強風。