　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲風神颱風明天生成，外圍環流和東北季風影響，北部、宜蘭和花蓮降雨加劇。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「風神」颱風明天有機會生成，朝呂宋島和南海方向前進，氣象署預估發布海警機率低，不過颱風外圍水氣影響，加上東北季風影響，周日到下周二天氣不穩定，北部、宜蘭和花蓮將有局部大雨或豪雨，其中宜蘭雨勢最明顯，另受到東北季風帶來風力影響，下周一到下周四可能出現11級強陣風。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天白天天氣與今天類似，基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後少部分山區以及嘉義以南有局部午後雷陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明天晚間過後將變天，劉沛滕表示，受到東北季風影響，大台北、東半部雨勢開始增加且持續；天氣最明顯變化將落在周日到下周二，東北季風加上颱風外圍環流帶來的水氣，北部、宜蘭、花蓮有局部大雨或局部豪雨，降雨雨勢主要以宜蘭最劇，周日大台北、北花蓮也有局部大雨，或有局部豪雨機會，下周一、下周二宜蘭為豪雨等級以上降雨。

劉沛滕表示，下周三仍會有一陣一陣的局部降雨，北部、宜蘭、花蓮還有局部大雨，整體來說，自周六到下周五北部、宜蘭都容易下雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢和準風神颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，今天凌晨2點有熱帶低壓生成，往西朝呂宋島移動，明天下午可能生成「風神」颱風，不過也不排除明天上午就生成，預估生成後將在周日這天穿過呂宋島，後續往西走，路徑偏南邊，發布海警機率偏低，不過下周一到南海後往西北走，仍與台灣保持一段距離，不過颱風外圍環流將帶來水氣影響降雨。

溫度趨勢方面，劉沛滕說，未來一周高溫降溫比較明顯，周日開始，北部、東半部因降雨影響，北台灣高溫可降至30度上下，相較今天、明天高溫33到35度，周日北台灣高溫約下降3度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼高溫和未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

劉沛滕指出，下周一東北季風持續影響，雨勢也比較大，高溫將降至26到27度，高溫再降3到4度，未來這一周北部相對較濕涼，中南部降溫會慢一點，周日仍有高溫，下周一之後才會稍微降溫至高溫30度。

劉沛滕提醒，颱風進到南海之後，加上東北季風下來帶來風力強，台灣海峽北部海面風浪很大，預估陸地沿海在周日有10級強陣風，下周一到下周四將出現11級強陣風，相當於颱風帶來影響的強風。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

人已在急診！焦急男友卻「線上問診」　前台大醫：更失措而已

飯店房間「這5處」比馬桶髒　螢光燈一照…噁心體液現形畫面曝

BLACKPINK週末開唱！71%粉絲留高雄過夜　粉紅燈應援延後熄燈

「泰格與雪兒」出席台北時裝週　演員時尚私服曝

比照月經幣！他連署補助男性「伙食幣」：男性食量是1.5倍　網戰翻

是守護生命的堅持！雲林頒發職場安全與健康促進獎

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

楊一展低調當「鏟子超人」 見花蓮慘況...落下男兒淚！

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

更多熱門

相關新聞

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝　廠長灼傷癱軟倒地

蘭陽發電廠開關場爆炸畫面曝　廠長灼傷癱軟倒地

台電蘭陽發電廠天埤機組開關場昨（16）日發生疑似工安意外，高壓電火花瞬間引爆，三名在電力開關設備箱體前的施工人員緊急跳開，但其中最靠近設備箱體進行檢視的鄔姓廠長，不慎遭電弧灼傷，身體右半邊受灼傷，跑離後當場癱軟倒地翻覆一圈。台電表示　同仁立即將廠長脫離危險範圍並送醫急救，目前鄔姓廠長意識清楚並已轉送長庚醫院治療。

宜蘭阿玉山2男失聯　勇消搶救颱風來襲前搜救

宜蘭阿玉山2男失聯　勇消搶救颱風來襲前搜救

鏟子超人明別進光復鄉　實兵演練3階段撤離全村淨空

鏟子超人明別進光復鄉　實兵演練3階段撤離全村淨空

車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉

車遭颱風吹垮棚架壓爛　停車場喊「天災不賠」被打臉

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

關鍵字：

天氣颱風警報宜蘭風力

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面