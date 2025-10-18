　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，將帶來明顯降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今晚(18日)東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢加大，將與「風神」颱風外圍環流產生共伴效應，周日到下周二雨勢加劇，其中下周一、二降雨最猛烈，北部、東北部和花蓮可能出現豪雨，由於太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，要留意二次災害。此外，下周也將迎來大降溫，溫差可達10度。

氣象署預報員林定宜表示，今年第24號颱風「風神」於今日清晨2時生成，目前中心位於鵝鑾鼻南南東方約1220公里海面上，朝西北西轉西北方向前進。風神將於明日登陸菲律賓呂宋島，下周一離開南海，下周二與下周三受東北季風吹拂下，颱風路徑逐漸偏西甚至西南西方向行進。雖然風神對台灣直接侵襲機會低，但行進過程可能伴隨東北季風影響產生共伴效應，對台灣北部與東部降雨影響明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，今日白天東北季風尚未抵達，天氣相對穩定，但基隆北海岸、大台北山區及東北部仍有局部短暫陣雨；花東地區零星短暫降雨，嘉義以南及各山區中午過後亦可能出現局部短暫雷陣雨。今晚起東北季風開始增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東北部雨勢逐漸加大，部分地區有局部大雨，東部及台東亦可能出現零星短暫陣雨。

林定宜表示，明日起至下周二，東北季風與風神颱風外圍環流的共伴效應將持續影響台灣，迎風面降雨顯著，桃園以北、花東及恆春半島局部地區有大雨發生，北海岸、大台北山區及東北部更可能出現豪雨。

下周一至下周二則是共伴效應影響最顯著時刻，林定宜說明，桃園以北、宜蘭、花蓮及北部山區局部地區大雨或豪雨，北海岸、東北部及東部山區雨勢達豪雨等級以上。下周三風神颱風逐漸遠離，但水氣仍在台灣附近，東北風與颱風外圍環流輻合，北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮仍有局部大雨或豪雨，北部、東南部及中南部山區亦可能出現局部大雨。

下周四及下周五東北季風與低壓帶持續影響，林定宜表示，雖雨勢稍有趨緩，但北海岸、大台北山區及東北部仍有局部大雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

未來溫度溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

除了降雨，溫度也將出現明顯變化。林定宜表示，今日白天東北季風尚未正式下來，北部及西半部局部地區可能出現36度以上高溫，雙北、桃園及新竹甚至有極端高溫。隨著今晚東北季風增強，氣溫逐步下降，北部及東北部明日高溫可降至30度以下。下周二及下周三北部、東北部最低溫可降至21至22度，高溫約25至26度，與目前相比降幅達8至10度。

風力方面，今晚東北季風增強，嘉義以北、基隆北海岸、各離島、恆春及台東局部地區平均風力6級、陣風8級以上。明日起，台灣海峽及北部海面最大陣風可達10至11級。

此外，由於太魯閣國家公園燕子口步道一帶土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖，存在溢流潰決風險。林定宜指出，雖然風神颱風不侵台，但其外圍水氣加上東北季風共伴效應，周日至下周三降雨可能造成北花蓮及周邊地區局部豪雨，需嚴正防備二次災害發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大校訓要改了！時隔76年首掀討論　校長：將徵詢校友及師生意見

獨旅不會孤單嗎？過來人曝「一個人旅行的好處」爆共鳴：非常贊同

忘記密碼別慌！Google「2項新功能」曝光　找回帳號更方便了

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

心目中金鐘收視MVP？超多人點名「她」：應該耗很大能量參加的

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎

網購包裹「被丟在樹下」客服鬼打牆回1句　他氣炸！一票苦主+1

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

台大校訓要改了！時隔76年首掀討論　校長：將徵詢校友及師生意見

獨旅不會孤單嗎？過來人曝「一個人旅行的好處」爆共鳴：非常贊同

忘記密碼別慌！Google「2項新功能」曝光　找回帳號更方便了

共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

心目中金鐘收視MVP？超多人點名「她」：應該耗很大能量參加的

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

履歷「照片沒有笑」會被刷掉嗎？　釣出人資吐真心話：才是重點

地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎

網購包裹「被丟在樹下」客服鬼打牆回1句　他氣炸！一票苦主+1

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

劉品言挺8月孕肚走紅毯包緊緊 「胸跟肚一起變大」怕嚇到大家

生活熱門新聞

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

帶日社長逛夜市！短短60m他秒揪觀光問題

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

更多熱門

相關新聞

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

澳洲墨爾本市中心驚傳隨機砍人事件，一名來自台灣、在當地擔任壽司師傅的36歲賴姓女子，2日清晨前往上班途中，竟在大馬路上遭陌生女子從背後突襲，胸口慘遭利刃重創、血流如注。儘管目前已出院休養，但她坦言內心創傷難以平復，「現在一個人走在路上都會怕。」

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

聯大第2758號決議「明確否定台灣自決」　

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

風神颱風＋東北季風共伴效應發威　5地雨最猛

美國進步中心訪團拜會民進黨　徐國勇：感謝跨黨派挺台

美國進步中心訪團拜會民進黨　徐國勇：感謝跨黨派挺台

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

風神生成！　專家點名3地區降雨最有感

關鍵字：

風神颱風天氣氣象台灣豪雨降溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面