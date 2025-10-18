共伴效應灌豪雨「北花警戒」　下周降溫10度

▲颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，將帶來明顯降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今晚(18日)東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東北部雨勢加大，將與「風神」颱風外圍環流產生共伴效應，周日到下周二雨勢加劇，其中下周一、二降雨最猛烈，北部、東北部和花蓮可能出現豪雨，由於太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，要留意二次災害。此外，下周也將迎來大降溫，溫差可達10度。

氣象署預報員林定宜表示，今年第24號颱風「風神」於今日清晨2時生成，目前中心位於鵝鑾鼻南南東方約1220公里海面上，朝西北西轉西北方向前進。風神將於明日登陸菲律賓呂宋島，下周一離開南海，下周二與下周三受東北季風吹拂下，颱風路徑逐漸偏西甚至西南西方向行進。雖然風神對台灣直接侵襲機會低，但行進過程可能伴隨東北季風影響產生共伴效應，對台灣北部與東部降雨影響明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，今日白天東北季風尚未抵達，天氣相對穩定，但基隆北海岸、大台北山區及東北部仍有局部短暫陣雨；花東地區零星短暫降雨，嘉義以南及各山區中午過後亦可能出現局部短暫雷陣雨。今晚起東北季風開始增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東北部雨勢逐漸加大，部分地區有局部大雨，東部及台東亦可能出現零星短暫陣雨。

林定宜表示，明日起至下周二，東北季風與風神颱風外圍環流的共伴效應將持續影響台灣，迎風面降雨顯著，桃園以北、花東及恆春半島局部地區有大雨發生，北海岸、大台北山區及東北部更可能出現豪雨。

下周一至下周二則是共伴效應影響最顯著時刻，林定宜說明，桃園以北、宜蘭、花蓮及北部山區局部地區大雨或豪雨，北海岸、東北部及東部山區雨勢達豪雨等級以上。下周三風神颱風逐漸遠離，但水氣仍在台灣附近，東北風與颱風外圍環流輻合，北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮仍有局部大雨或豪雨，北部、東南部及中南部山區亦可能出現局部大雨。

下周四及下周五東北季風與低壓帶持續影響，林定宜表示，雖雨勢稍有趨緩，但北海岸、大台北山區及東北部仍有局部大雨。

未來溫度溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

除了降雨，溫度也將出現明顯變化。林定宜表示，今日白天東北季風尚未正式下來，北部及西半部局部地區可能出現36度以上高溫，雙北、桃園及新竹甚至有極端高溫。隨著今晚東北季風增強，氣溫逐步下降，北部及東北部明日高溫可降至30度以下。下周二及下周三北部、東北部最低溫可降至21至22度，高溫約25至26度，與目前相比降幅達8至10度。

風力方面，今晚東北季風增強，嘉義以北、基隆北海岸、各離島、恆春及台東局部地區平均風力6級、陣風8級以上。明日起，台灣海峽及北部海面最大陣風可達10至11級。

此外，由於太魯閣國家公園燕子口步道一帶土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖，存在溢流潰決風險。林定宜指出，雖然風神颱風不侵台，但其外圍水氣加上東北季風共伴效應，周日至下周三降雨可能造成北花蓮及周邊地區局部豪雨，需嚴正防備二次災害發生。