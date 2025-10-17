準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

▲未來雨區模擬。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／台北報導

天氣將再度急轉直下！氣象粉專指出，未來4天台灣將面臨劇烈降雨風險，自周日（19日）下半天起至周二（21日），受「準風神」外圍暖溼氣流與東北季風交會影響，台灣東北側將出現顯著共伴效應，恐發展出大片雲雨帶。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」引述輝達AI模式最新模擬表示，北部、東部、恆春半島及南屏東都有明顯降雨機率，尤其「基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭與花蓮」更是高風險區域，可能出現持續性大雨甚至強降雨。粉專警告，若氣流交會點落在台灣上空，「雨量將會更加驚人」，呼籲民眾務必提高警覺。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

中南部地區這段期間則以多雲、陰天為主，偶有短暫小雨或飄雨，整體影響相對有限，但天氣仍不穩定。台灣颱風論壇提醒，如有安排戶外活動務必注意天氣變化，山區活動或行車也需留意坍方、落石及積水風險。

根據中央氣象署資訊，位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今晨增強為熱帶性低氣壓，未來不排除發展為輕度颱風「風神」。雖直接侵台機率低，但周日起受其外圍環流與東北季風雙重影響，迎風面地區將出現大雨或豪雨，沿海風浪亦明顯增強，北部及台灣海峽沿岸恐出現10至11級強陣風。

氣象署預估，19日至21日為雨勢最劇烈時段，22日起至下周末（26日），低壓帶與東北季風仍將帶來長時間降雨，北部與東部可能「一連下足一周」，未來幾天氣溫也會同步下滑，北部及東半部轉涼，中南部清晨、夜晚亦偏涼，民眾應留意保暖與防潮。