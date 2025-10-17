　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

▲未來雨區模擬。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲未來雨區模擬。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者閔文昱／台北報導

天氣將再度急轉直下！氣象粉專指出，未來4天台灣將面臨劇烈降雨風險，自周日（19日）下半天起至周二（21日），受「準風神」外圍暖溼氣流與東北季風交會影響，台灣東北側將出現顯著共伴效應，恐發展出大片雲雨帶。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」引述輝達AI模式最新模擬表示，北部、東部、恆春半島及南屏東都有明顯降雨機率，尤其「基隆北海岸、台北東側、北部山區、宜蘭與花蓮」更是高風險區域，可能出現持續性大雨甚至強降雨。粉專警告，若氣流交會點落在台灣上空，「雨量將會更加驚人」，呼籲民眾務必提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

中南部地區這段期間則以多雲、陰天為主，偶有短暫小雨或飄雨，整體影響相對有限，但天氣仍不穩定。台灣颱風論壇提醒，如有安排戶外活動務必注意天氣變化，山區活動或行車也需留意坍方、落石及積水風險。

根據中央氣象署資訊，位於菲律賓東方海面的低氣壓已於今晨增強為熱帶性低氣壓，未來不排除發展為輕度颱風「風神」。雖直接侵台機率低，但周日起受其外圍環流與東北季風雙重影響，迎風面地區將出現大雨或豪雨，沿海風浪亦明顯增強，北部及台灣海峽沿岸恐出現10至11級強陣風。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署預估，19日至21日為雨勢最劇烈時段，22日起至下周末（26日），低壓帶與東北季風仍將帶來長時間降雨，北部與東部可能「一連下足一周」，未來幾天氣溫也會同步下滑，北部及東半部轉涼，中南部清晨、夜晚亦偏涼，民眾應留意保暖與防潮。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JY
快訊／實境節目獎得主出爐！
快訊／8品項「加熱菸」即刻下架！
44歲孫淑媚西裝裡面「只穿深V Bra」　真實狀態被讚：根本
快訊／太魯閣堰塞湖紅色警戒！花蓮3地區明停班課
王世堅來了！邰智源「披頭散髮」模仿封神
快訊／《夜市王》奪金鐘獎！
快訊／太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」
得獎人緊張到拿不住獎！阿達「幫舉90秒」被讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

男友突1舉動「晚上就會求歡」　她秒看穿！一票妹子共鳴：超準

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

50歲後「1部位骨折」死亡率達2成！　醫警告：勿輕忽骨質疏鬆

準風神＋東北季風雙夾擊！輝達AI示警「雨下到紫爆」　整周一路濕

迎戰準風神！堰塞湖風險區18日防災演練「3鄉鎮實兵疏散」勿入

男友突1舉動「晚上就會求歡」　她秒看穿！一票妹子共鳴：超準

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

工會怒批長榮說謊　淚訴：空服員死在制度下

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！　《不在我的世界當勇者》獲實境節目獎

醫法界齊聚台南！　南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

61歲視帝移居廣東…突現身遊樂園Cosplay重現經典　大喊：吃屎吧

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／羅時豐賣命唱跳15首！跳女團舞一票藝人傻眼　網笑倒：台版JYP

金鐘時尚／安心亞羽毛禮服奪下紅毯最美！瑞瑪席丹黑流蘇性感緊追

北市稽查5款加熱菸未標尼古丁、焦油　需回收最重罰500萬

「吉祥物大聯萌」熱鬧登場！　夜奇鴨現身武聖夜市萌翻全場

金鐘獎／揭密《夜市王》總導演李伯恩！　全能創作「三金都曾入圍過」

凌晨驚喜誕新生！　德興消防隊飯店內臨危接生母子均安

恭喜獲得免費視訊簽售 #始源

生活熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

員旅去墾丁4天　老闆喊「預算不足」改飛日本玩5天

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

進口菜農藥超標「一票人以為沒吃」　菜販卻曝驚人真相

存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴

更多熱門

相關新聞

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

花蓮堰塞湖風險區　18日「3鄉鎮實兵疏散」演練

風神颱風在即，為因應馬太鞍溪堰塞湖可能因強降雨再度發生風險，花蓮縣府展開光復鄉疏散撤離實兵演練，以提升馬太鞍堰塞湖潰壩風險區域的緊急應變能力。縣府將於10月18日（六）下午2點至5點，聯合中央相關單位在光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮舉行實兵疏散撤離演練。此次演練分三階段進行，重點在測試跨機關協調與防颱應變措施。

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

風神颱風估明天生成　下周3地防豪雨

鏟子超人明別進光復鄉　實兵演練3階段撤離全村淨空

鏟子超人明別進光復鄉　實兵演練3階段撤離全村淨空

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

關鍵字：

天氣風神降雨氣象警報

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

粿粿爆婚變！范姜彥豐「黑底白字」突轉發7個月前閃照

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

不斷更新／金鐘60節目即時得獎名單！

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面