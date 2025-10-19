　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

▲駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍士兵。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國陸軍正在與民間企業合作開發一項創新技術，可以「從空氣中取水」，目的是為在缺乏水源的環境中執行任務的士兵提供穩定飲水。這項技術效率遠高於一般除濕機，且能源消耗極低，未來若廣泛應用，將可能重塑戰場後勤補給模式。

《防務新聞》（Defense News）報導，美國陸軍工程研究與發展中心（ERDC）與AirJoule科技公司於10月7日簽署為期三年的合作研發協議。雙方將結合AirJoule的空氣取水技術與陸軍的「奈米電網」（nanogrid）能源系統，打造可在極端環境下產出潔淨水的新裝備。

AirJoule執行長喬瑞（Matt Jore）指出，「我們的系統能在地表或地下水受污染，甚至無水源的環境下運作，這次合作將協助部隊穩定取得純淨水源，我們非常期待與ERDC的技術整合。」

AirJoule技術的原理類似除濕機，但效率更高，透過從空氣中萃取水氣，再轉化為飲用水，耗能極低。該系統所用的金屬有機骨架（MOF）材料可吸附超過其重量一半的水氣，是技術核心。

陸軍的「奈米電網」系統則於今年1月公開，主要依賴氫燃料驅動，可在不倚賴傳統電網的情況下靜音運作。若將此能源系統與AirJoule取水技術結合，未來部隊在偏遠或戰地環境中將能自給水源，減輕補給壓力。

乾淨水源在戰場向來至關重要。二戰期間，美軍第75游騎兵團前身「麥瑞爾突擊隊」（Merrill’s Marauders）於緬甸叢林作戰時，因飲水污染造成嚴重脫水與疾病，有人甚至砍竹取水；在裴里琉戰役（Peleliu）中，也曾出現部隊誤飲污染油桶水與積水而中毒倒下的情況。

即便現行部隊已有攜帶式淨水設備，但操作流程繁複、仍需依賴既有水源。以密蘇里州陸軍國民兵第935航空支援營（935th ASB）為例，他們今年5月於多國演習中部署淨水小組，需經四道過濾程序與加氯處理，才能產出可飲用水。

相比之下，AirJoule僅需空氣即可產水，不僅能簡化操作，也能大幅提升部隊的機動性與自給能力，未來有望成為軍事行動後勤補給的新標準。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今年金鐘「最佳戲劇」寫新紀錄！　史上第一部
台灣大賽G2威能帝vs李博登　桃猿拚連勝、兄弟守護主場
輝達傳願改用北士科T12　新壽動土後可以開始蓋T17了
鄭麗文當選黨主席代表2關鍵字　他讚看到國民黨希望
快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災
金鐘／男星錢包被偷「慘失1萬5」　花2hrs找遍北車…超慘結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

他裝盲50年詐領3557萬補助　影帝級騙術被戳破

全美「無王日」再起！數百萬人上街反川普　高球名將米克森暗酸拜登

美軍攻擊加勒比海毒梟潛艇　倖存者遣返厄瓜多、哥倫比亞

哈瑪斯控以色列阻擋人質遺體搜救進度　籲重開拉法關卡

以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

全美「無王日」反川示威　川普回應了

美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

川普10月底訪問亞洲　幕僚傳正在評估「是否會晤金正恩」

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

嚴藝文奪導演獎！鍾欣凌.謝盈萱爆哭　她感謝已逝父親：我有聽你的話

小S項鍊「姊姊的一部分在裡面」　得金鐘感謝大S保佑：妳真的很罩

潘迎紫爆乳走金鐘紅毯辣翻！　見主持人請安：平身～

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

他裝盲50年詐領3557萬補助　影帝級騙術被戳破

全美「無王日」再起！數百萬人上街反川普　高球名將米克森暗酸拜登

美軍攻擊加勒比海毒梟潛艇　倖存者遣返厄瓜多、哥倫比亞

哈瑪斯控以色列阻擋人質遺體搜救進度　籲重開拉法關卡

以色列：人質遺體全數歸還前　拉法關卡不會重啟

全美「無王日」反川示威　川普回應了

美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

川普10月底訪問亞洲　幕僚傳正在評估「是否會晤金正恩」

春燕生態農園X山林水企業　攜手啟動ESG環境教育與碳足跡行動

美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

《影后》寫下金鐘新紀錄！　「史上第一部純串流」奪最佳戲劇

台灣大賽G2威能帝vs李博登　桃猿拚連勝、兄弟守護主場

他裝盲50年詐領3557萬補助　影帝級騙術被戳破

全美「無王日」再起！數百萬人上街反川普　高球名將米克森暗酸拜登

快訊／國家級警報響！　宜蘭、新北6區恐暴雨致災

金鐘／男星錢包被偷「慘失1萬5」　花2hrs找遍北車…超慘結局曝光

10月19日星座運勢／魔羯舊情人主動回頭　水瓶短線投資賺翻天

台中2房換小3房　換屋族賞屋大驚「坪數一樣」

曾莞婷奪女配！等了27年　淚謝陳慧翎：是妳先看到的

國際熱門新聞

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

泰女全裸陳屍日本按摩店！死因曝

孟加拉首都機場重大火警　所有航班停飛

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

台女廚師澳街頭遭刺　坦言：不敢單獨出門

別再抖內！千萬級實況主曝「破12億元收益」

全美「無王日」反川示威　川普回應了

窮怕了！緬甸人組團「赴印度賣腎」

俄提「蓋海底隧道」連接美國　川普回應了

31歲迪士尼鐵粉疑「園區內輕生」　陳屍飯店

女被男子「背後熊抱拖走」　監視器拍下畫面

川普訪亞洲　傳正在評估是否會晤金正恩

美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

更多熱門

相關新聞

數百萬人上街反川　高球名將米克森暗酸拜登

數百萬人上街反川　高球名將米克森暗酸拜登

美國各地爆發「無王日」（No Kings Day）全國示威行動，超過2600場集會遍布全美50州，數百萬人走上街頭，抗議美國總統川普執政風格與政策，呼籲捍衛民主與法治，其規模更為龐大。

美軍攻擊加勒比海毒梟潛艇　倖存者遣返

美軍攻擊加勒比海毒梟潛艇　倖存者遣返

全美「無王日」反川示威　川普回應了

全美「無王日」反川示威　川普回應了

美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

美區域銀行爆信貸危機衝擊市場！　摩根大通：恐有更多蟑螂潛伏

他靠1招買到便宜機票！遭航空公司禁飛3年

他靠1招買到便宜機票！遭航空公司禁飛3年

關鍵字：

美軍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／楊謹華「跟她只差一票」勝出　鳳小岳激戰黃冠智

郝龍斌15%慘敗　媒體人揭最後一根稻草

金鐘獎／曾莞婷認了超辣戰袍「裡面上下都沒穿」

鄭麗文當選　游盈隆：百年老黨八級強震

安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？經

金鐘60戲劇完整得獎名單／楊謹華5次挑戰終奪女主角獎

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

金鐘獎／安心亞突曬摸肚閃照…阿Ken被問真實關係「沈默3秒」回應

快訊／4縣市大雨特報！最新警戒區曝

阿Ken連2天金鐘槓龜　周杰倫出手了！

金鐘獎／謝盈萱《愛情魔髮師》片段登大螢幕！　PTT笑翻

快訊／北北基8區「大雷雨」炸裂　國家級警報發佈

性侵斬首12歲女童！女兇手「拖行李箱屍」喝酒

金鐘獎／楊謹華熬18年終於拿視后！「哭站原地10秒」

風神「共伴效應」4縣市致災大雨！　明起轉涼探20℃

更多

最夯影音

更多
康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu

康熙回來了！小S.蔡康永大開地獄哏　嗆吳宗憲：沒人性！狂虧陳漢典.Lulu
細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

超驚喜！江淑娜消失10年復出開唱　獻唱「瓊瑤」金曲...61歲狀態超好

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

杉菜再見了！大S燦笑：我喜歡你　追憶已故影人..顏正國.瓊瑤「現身大螢幕」

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

小S謝蔡康永陪伴「願意再合體主持」！　暫不回歸《不熙娣》原因藏對大S的思念

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面