美軍研發「空氣取水」黑科技！　重塑戰場後勤模式

記者張靖榕／綜合報導

美國陸軍正在與民間企業合作開發一項創新技術，可以「從空氣中取水」，目的是為在缺乏水源的環境中執行任務的士兵提供穩定飲水。這項技術效率遠高於一般除濕機，且能源消耗極低，未來若廣泛應用，將可能重塑戰場後勤補給模式。

《防務新聞》（Defense News）報導，美國陸軍工程研究與發展中心（ERDC）與AirJoule科技公司於10月7日簽署為期三年的合作研發協議。雙方將結合AirJoule的空氣取水技術與陸軍的「奈米電網」（nanogrid）能源系統，打造可在極端環境下產出潔淨水的新裝備。

AirJoule執行長喬瑞（Matt Jore）指出，「我們的系統能在地表或地下水受污染，甚至無水源的環境下運作，這次合作將協助部隊穩定取得純淨水源，我們非常期待與ERDC的技術整合。」

AirJoule技術的原理類似除濕機，但效率更高，透過從空氣中萃取水氣，再轉化為飲用水，耗能極低。該系統所用的金屬有機骨架（MOF）材料可吸附超過其重量一半的水氣，是技術核心。

陸軍的「奈米電網」系統則於今年1月公開，主要依賴氫燃料驅動，可在不倚賴傳統電網的情況下靜音運作。若將此能源系統與AirJoule取水技術結合，未來部隊在偏遠或戰地環境中將能自給水源，減輕補給壓力。

乾淨水源在戰場向來至關重要。二戰期間，美軍第75游騎兵團前身「麥瑞爾突擊隊」（Merrill’s Marauders）於緬甸叢林作戰時，因飲水污染造成嚴重脫水與疾病，有人甚至砍竹取水；在裴里琉戰役（Peleliu）中，也曾出現部隊誤飲污染油桶水與積水而中毒倒下的情況。

即便現行部隊已有攜帶式淨水設備，但操作流程繁複、仍需依賴既有水源。以密蘇里州陸軍國民兵第935航空支援營（935th ASB）為例，他們今年5月於多國演習中部署淨水小組，需經四道過濾程序與加氯處理，才能產出可飲用水。

相比之下，AirJoule僅需空氣即可產水，不僅能簡化操作，也能大幅提升部隊的機動性與自給能力，未來有望成為軍事行動後勤補給的新標準。