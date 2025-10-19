全美「無王日」再起！數百萬人上街反川普　高球名將米克森暗酸拜登

▲高爾夫球界傳奇球星米克森在「無王日」活動力挺川普，反諷拜登前政府。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國各地爆發「無王日」（No Kings Day）全國示威行動，超過2600場集會遍布全美50州，數百萬人走上街頭，抗議美國總統川普執政風格與政策，呼籲捍衛民主與法治，其規模更為龐大。與此同時，高爾夫球界傳奇球星米克森（Phil Mickelson）也以「無王日」為主題發文，反諷抗議行動並暗批前總統拜登，掀起輿論關注。

根據美媒《福斯新聞》報導，「無王日」行動由多個民間團體共同發起，紐約時報廣場成為最大集會現場，數萬人高舉「我們不要國王」、「捍衛民主」等標語，高喊「川普下台」。華府國家廣場、亞特蘭大、德州卡羅頓、北卡羅來納州夏洛特與維吉尼亞州阿靈頓等地同樣出現大批民眾集會，甚至連倫敦美國大使館前也有聲援活動。

「無王日」名稱源於18世紀英王喬治三世試圖奪回美國統治權，象徵人民反抗集權。主辦方以此暗喻川普式威權，呼籲以非暴力方式抵制政治極化。許多參與者抨擊川普政府任人唯親、破壞民主制度，指美國的法治正被侵蝕；也有人認為，右翼價值本身並非問題，但川普的個人作風與政策傾向加深了社會撕裂。

另一方面，米克森在社群平台X發文諷刺，「在這個特別的日子，我們齊聚反對濫用自動簽名赦免、非法移民與資源浪費。我相信這已經停止，幹得好，各位！」

他以諷刺口吻影射拜登政府先前的行政命令與移民政策。米克森長期支持川普及保守派理念，其貼文引起各界不同解讀。

共和黨陣營則批評此次大規模示威是為了轉移政府關門危機的焦點。美國眾議院議長強生（Mike Johnson）抨擊左翼人士是「哈瑪斯的側翼」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則以「無王即無政府薪資」嘲諷抗議活動。