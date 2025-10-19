全美「無王日」反川示威　川普回應了

▲全美「無王日」抗議川普示威再起。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國民間團體18日再度發起「無王日」（No Kings Day）全國示威，抗議總統川普執政風格與政策，全美50州共舉行逾2600場抗議活動。紐約市時報廣場湧入數萬人，呼籲捍衛法治、人權與移民政策，場面熱烈和平。對此，川普回應，「我不是國王」。

這場行動延續6月首次「無王日」示威，18日再次在紐約、華盛頓等城市登場，超過10場由民間團體發起的集會集中於曼哈頓時報廣場，民眾高舉「我們不要國王」、「捍衛民主」等標語，呼喊「川普下台」，部分示威者還配合即將到來的萬聖節，以裝扮諷刺現況。

抗議民眾抨擊川普政府自利任人唯親，無視國際規範與民主價值，「這不再是法治的美國」，美國政治現況令人憂心，移民暨海關執法局（ICE）使用過時手段驅逐非法移民，進一步削弱民主制度的健全。不少人認為，右派信念本身不是問題，重點在於其背後的價值與支持對象，美國社會政治分歧逐漸擴大，但應該以更具建設性的方式進行對話，而非完全依立場對立。

「無王日」活動名稱源於18世紀英王喬治三世試圖奪回美國統治權，象徵反抗集權統治。主辦單位以此隱喻川普式威權，號召非暴力抗爭，並獲得影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等人聲援。

針對抗議聲浪，川普重申，「我不是國王。」他在福斯新聞節目《周日晨間前景》（Sunday Morning Futures）表示，「你知道的，他們稱我是國王，但我不是。」

共和黨內也有人對活動提出反擊。眾議院議長強生（Mike Johnson）指責反法西斯人士是「哈瑪斯的側翼」，財政部長貝森特（Scott Bessent）則以「無王即無政府薪資」表達批評。