陸官方抓到「黑客帝國」42種網攻　稱美國安局用日韓台做基地掩護

▲大陸國安機關指稱，已抓獲發現美國安局網路攻擊「北京時間」證據，借日韓台當基地隱匿（圖／免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／北京報導

大陸《央視》今（19）日快訊報導經國家安全機關偵查，抓獲美國國家安全局（NSA）針對陸方重要的授時中心「北京時間」進行網陸攻擊，利用某境外品牌手機短信服務漏洞，成功竊取機密，並稱「蓄謀已久具有體系化」，甚至以日韓台作為基地掩護，啓用了42款特種網路攻擊武器，卻反咬「中國網路威脅論」。大陸國安機關指出已掌握美國黑客攻擊方式，並且公布舉報熱線網站，鼓勵大陸全民檢舉。

國之重器不容有失

《央視》報導分三大重點，首先介紹被美國攻擊的國家授時中心位於陝西省西安市，負責「北京時間」的產生、保持和發播任務，主要任務是通信、金融、電力、交通、測繪、國防等多個行業提供精確的授時服務，並且為國際標準時間的計算提供了重要的數據支持。

「北京時間」授時中心研發領先世界高精度授時服務，只要遭遇網路攻擊，可能會導致嚴重的後果，如通信系統故障、金融市場紊亂、電力中斷、交通癱瘓等。更嚴重的後果是可能導致全球時間系統出現混亂，危及國際安全。

機關算盡原形畢露

經大陸國家安全機關偵查，美國國家安全局（NSA）針對國家授時中心的網路攻擊活動，已蓄謀已久，且具有體系化、遞進式特點。自2022年3月25日起，NSA利用某境外品牌手機短信服務漏洞，成功控制了多名國家授時中心工作人員的手機，竊取了大量敏感信息。

「此後，NSA多次利用竊取的登錄憑證，入侵國家授時中心的計算機系統，進一步刺探該中心的網路建設情況。」到了2023年8月至2024年6月，部署新型網路作戰平台，啓用了42款特種網路攻擊武器，對授時中心多項內部系統高強度攻擊，試圖滲透至高精度地基授時系統，預設破壞和癱瘓能力。

報導稱，美國一方面在全球推行網路霸權，頻繁踐踏國際網路空間規則，以「中國網路威脅論」進行反向指控，誣蔑中國進行網路攻擊。「美國國家安全局等間諜情報機構頻繁針對中國、東南亞、歐洲及南美洲的關鍵基礎設施發動網絡攻擊，入侵控制系統、竊取重要情報、監聽重點人物，極大地危害了全球網路安全。」

報導指出，美方還慣常利用菲律賓、日本、台灣等地區的技術陣地，隱匿攻擊源頭，之後推卸責任。與此同時，美國不斷渲染「中國黑客」話題，試圖混淆視聽、抹黑他國形象。」

報導又稱，大陸國安機關發現，美國安局網攻活動多選在「北京時間」深夜至凌晨發起，利用美國本土、歐洲、亞洲等地的虛擬專用服務器作為「跳板」隱匿攻擊源頭，採取偽造數字證書繞過殺毒軟件等方式隱藏攻擊行為，使用高強度的加密算法深度擦除攻擊痕跡。

國家安全機關見招拆招，全面掌握美方網攻證據，指導國家授時中心清查處置，「斬斷攻擊鏈路，升級防範措施，消除危害隱患。」

賊喊捉賊霸權嘴臉

近年來，美國強推網路霸權，一再踐踏國際網絡空間規則。以美國安局為首的間諜情報機關持續針對中國、東南亞、歐洲及南美洲等地實施網攻活動，入侵控制關鍵基礎設施，竊取重要情報，監聽重點人員，肆意侵犯他國網路主權和個人隱私，嚴重危害全球網絡空間安全。

美方還慣於利用其在菲律賓、日本以及中國台灣省等地的技術陣地發動網攻，從而達到隱藏自身、嫁禍他人的目的，可謂損招用盡。同時，美方還賊喊捉賊「中國網路威脅論」，脅迫他國炒作「中國黑客攻擊事件」，制裁中國企業，起訴中國公民，妄圖混淆視聽，顛倒黑白。「鐵的事實證明，美國才是真正的『黑客帝國』，是網路空間的最大亂源。」

大陸國安機關也發出安全提示，表示將依法防範並打擊各類網絡間諜活動，並對國內各機關、企事業單位及社會組織開展反間諜安全防範指導與檢查。國安部門提醒，關鍵基礎設施運營者應落實主體責任，定期進行網絡安全教育與培訓，採取技術性防範措施，防止境外勢力入侵、竊密。通告呼籲，公民與組織可透過專線或網路進行檢舉。