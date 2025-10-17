「有愛無礙」混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

▲「有愛無礙」綜藝團感動基隆，謝國樑讚身障表演者用生命激勵城市。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

「有愛無礙﹒關懷台灣」生命教育巡迴宣導活動今（17日）在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位基隆市救國團邀請混障綜藝團以舞蹈、音樂與特技帶來感人演出。活動以「生命教育」為主題，引導青年學子與市民體會尊重差異、珍惜生命的價值，培養面對挑戰的勇氣與關懷他人的力量。市長謝國樑親臨現場觀賞，感謝身障藝術家以堅毅精神呈現動人的生命故事，為基隆注入溫暖與正向能量。

謝國樑表示，自己也是「粉紅小卡」家庭的一員，深刻理解身障家庭面臨的挑戰。他談到，每位表演者的故事都蘊含著努力與勇敢，看見他們在舞台上綻放光彩，令人由衷感佩。身體或許有限制，但他們的心靈與意志更加寬廣，也期勉大家珍惜眼前所擁有的，擁抱自己、善待他人，讓基隆成為充滿愛與理解的城市。

▲基隆市長謝國樑致詞。

混障綜藝團成員來自全台各地，包含聽障、視障及肢體障礙等不同背景的表演者，他們以多元形式演繹「勇於挑戰、突破自我」的精神。活動由知名主持人李淑楨開場，首場演出以熱情洋溢的輪椅康康舞揭開序幕，表演者以雙手揮舞舞裙的姿態展現力量與自信，現場掌聲不斷，氣氛溫馨感人。

救國團基隆市團委會表示，這場活動不僅是一場演出，更是一堂深具啟發性的生命教育課。透過藝術表達與真實故事，讓更多人理解「用愛化解障礙、以生命書寫故事」的精神，期盼在年輕世代心中種下關懷與尊重的種子。

謝國樑最後強調，市府將持續與各界合作，推動多元包容與生命教育，讓基隆成為每一個人都能被看見、被理解的城市，讓愛與善意成為城市最溫柔、堅定的力量。