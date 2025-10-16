基隆市府辦實務訓練強化專業力　紮根就業法規、防制人口販運

▲不踩職場地雷、識別人口販運，基隆第一線人員專業升級。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處於14日舉辦「就業服務法與人口販運防制法」宣導及教育訓練課程，邀集事業單位、警察機關及人力仲介公司等相關人員參與。課程內容結合理論與實務，強化勞動法令認知與人口販運防制觀念，協助第一線人員提升專業能力，落實勞工權益保障與防制機制。

上午場由實務經驗豐富的律師張一合主講「職場不踩雷：員工與雇主都該了解的就業服務法」，他以實際案例剖析法規重點，協助學員掌握避免職場爭議的實用技巧。課程內容生動豐富，現場反應熱烈，學員們紛紛表示收穫良多，並讚許講師講解清晰、有條理，互動過程更增添學習趣味。

下午場則由基隆市警察局外事科股長施尹泰講授人口販運防制法，結合辦案經驗與真實案例，深入探討人口販運的識別重點與應對策略。課程內容嚴謹且具啟發性，學員們踴躍參與討論，對於實務執行與防制觀念有了更深層次的認識與理解。

基隆市社會處處長楊玉欣表示，希望透過此類兼具專業與互動性的課程，讓第一線勞動與外籍勞工管理人員具備更完整的知能與應對能力，攜手打造友善、安全的職場環境，全面守護勞工權益。