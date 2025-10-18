美扣押「柬埔寨嫌犯」價值134億美元比特幣　專家揭2原因導致

▲ 美國司法部（DOJ）近日宣布，成功扣押柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」創辦人陳志（Chen Zhi）持有的12萬7271枚比特幣。（示意圖／pixabay）

美國司法部（DOJ）近日宣布，成功扣押柬埔寨跨國詐騙集團「太子集團控股」創辦人陳志（Chen Zhi）持有的12萬7271枚比特幣，市值高達134億美元（約新台幣4,107億元），創下該部門歷來最大規模的加密資產沒收紀錄。此案震撼全球加密貨幣社群，也引發外界對數位資產安全性的強烈質疑。

據《南華早報》17日報導，現年不詳的陳志出生於中國，擁有英國及柬埔寨雙重國籍，被控涉入大規模電信詐騙與洗錢行動。他被指在柬埔寨主導「殺豬盤」詐騙園區，強迫勞動者從事假投資詐騙，利用加密貨幣誘騙受害者長期投入資金後再榨乾資產，手法殘忍。

司法部聲明指出，陳志掌控25個非託管（self-custodied）加密錢包，其私鑰現已由美方接管。不過官方並未透露如何成功取得這些比特幣的控制權。

區塊鏈研究機構TRM Labs亞太區政策與策略主管洪安琪（Angela Ang）分析，這起扣押行動「可能與過去一連串資金轉移有關」。她指出，陳志的比特幣錢包早在2020年12月更換託管人，當時疑似有內部人員竊取或洩露部分私鑰，導致資金最終落入執法單位掌握。

區塊鏈安全公司「慢霧科技」（SlowMist）創辦人余弦則指出，陳志的錢包安全性早被質疑。2020年時，研究人員曾發現其私鑰由薄弱的偽亂數產生器（PRNG）生成，極易被破解。另一家安全公司Distrust在今（2025）年8月的報告中也證實，陳志的25個錢包均存在此漏洞，「從一開始就註定不安全」。

專家表示，儘管過去已有十多起與薄弱亂數產生器有關的加密錢包漏洞事件，但影響規模極少有如本案如此龐大。

余弦強調，業界對私鑰生成通常維持極高標準，「這次事件更凸顯安全意識的重要性」。他指出，非託管錢包讓使用者能完全掌控資金、提升隱私，但同時也要求使用者具備更高的技術能力；若私鑰遺失或被竊取，資產恐永久無法找回。目前美國政府已將相關資金保管，案件仍在進一步調查中。

