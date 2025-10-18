鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

▲搶頭香的是一名來自高雄鏟子超人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽順澤宮，近日推出限量5800頂「鏟子超人冠軍帽」，向在花蓮震災中無私奉獻的救災英雄們致敬。這項充滿溫情的活動，開放登記不到半天就引發全台民眾熱烈響應，今（18日）首日開放領取再度排滿人龍，清晨6點就有高雄民眾專程北上搶頭香，拿到帽子後紛紛向神明祈佑「花蓮平安」現場充滿溫馨與感恩。

▲鏟子超人拿著鏟子超人帽過爐希望花蓮平安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

順澤宮總幹事陳守欽受訪時表示，這個活動的起源十分暖心。最初是來自台中的信徒發起，想製作300頂帽子送給救災英雄，廟方深受感動後決定加碼500頂。沒想到消息傳開後，各界反應超乎預期，最後決定擴大製作至5800頂，要讓更多無名英雄感受到社會的感謝。

這頂特別設計的冠軍帽上，印有「鏟子超人，花蓮加油」的致敬語，並繪有醒目的鏟子圖案。陳守欽透露，設計靈感來自一名親自前往花蓮救災的信眾，他發願製作志工帽，希望透過「一關過一關，希望永留存」的信念，撫慰受創的人心，鼓勵社會重新站起來。

▲來自全台各地湧入順澤宮的鏟子超人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今日首日開放領取，現場湧現來自全台的救災英雄。許多民眾一早就到場排隊，搶得頭香的是一位清晨6點就從高雄出發的民眾。這些曾經在災區揮汗付出的「鏟子超人」們，拿到帽子後都不約而同地前往玄天上帝神像前過爐祈福，誠心祈求花蓮平安、早日重建。

陳守欽感動的說「看到這麼多無名英雄專程前來，真的讓人很感動。他們在災難發生時第一時間趕赴現場，現在我們用一頂帽子表達感謝，卻得到如此熱烈的回應。」

▲鏟子超人湧入順澤宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原本廟方規劃透過臉書私訊受理預約，但開放不到半天就被湧入的訊息「灌爆」，緊急改採Google表單登記。目前已有超過2千人完成登記，預定在10月18、19、24、25、26日及11月1、2、8、9日共9天開放領取。

順澤宮的冠軍帽自從2019年被挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）佩戴征戰國際賽場並屢屢奪冠後，就在全台掀起追帽熱潮。如今這頂充滿傳奇色彩的帽子，化身為撫慰花蓮的溫暖力量，見證了從運動榮光到人間溫情的感人轉變。

這頂特別版的「鏟子超人帽」與過往設計不同，除了繡有「鏟子超人」、「花蓮加油」字樣外，更特別設計了閃亮的紅柄銀色鏟子Logo，充滿紀念意義。廟方表示，這個創意正是來自花蓮震災後，無數志工拿著鏟子協助清理家園的感人畫面，這些無名英雄就像「鏟子超人」般默默守護著台灣。順澤宮期待這5800頂帽子能夠將感恩與祝福傳遞給每一位在花蓮震災中付出的英雄，讓「鏟子超人」的精神繼續在台灣各個角落發光發熱。