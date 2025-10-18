　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲搶頭香的是一名來自高雄鏟子超人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽順澤宮，近日推出限量5800頂「鏟子超人冠軍帽」，向在花蓮震災中無私奉獻的救災英雄們致敬。這項充滿溫情的活動，開放登記不到半天就引發全台民眾熱烈響應，今（18日）首日開放領取再度排滿人龍，清晨6點就有高雄民眾專程北上搶頭香，拿到帽子後紛紛向神明祈佑「花蓮平安」現場充滿溫馨與感恩。

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鏟子超人拿著鏟子超人帽過爐希望花蓮平安。（圖／記者唐詠絮翻攝）

順澤宮總幹事陳守欽受訪時表示，這個活動的起源十分暖心。最初是來自台中的信徒發起，想製作300頂帽子送給救災英雄，廟方深受感動後決定加碼500頂。沒想到消息傳開後，各界反應超乎預期，最後決定擴大製作至5800頂，要讓更多無名英雄感受到社會的感謝。

這頂特別設計的冠軍帽上，印有「鏟子超人，花蓮加油」的致敬語，並繪有醒目的鏟子圖案。陳守欽透露，設計靈感來自一名親自前往花蓮救災的信眾，他發願製作志工帽，希望透過「一關過一關，希望永留存」的信念，撫慰受創的人心，鼓勵社會重新站起來。

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲來自全台各地湧入順澤宮的鏟子超人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今日首日開放領取，現場湧現來自全台的救災英雄。許多民眾一早就到場排隊，搶得頭香的是一位清晨6點就從高雄出發的民眾。這些曾經在災區揮汗付出的「鏟子超人」們，拿到帽子後都不約而同地前往玄天上帝神像前過爐祈福，誠心祈求花蓮平安、早日重建。

陳守欽感動的說「看到這麼多無名英雄專程前來，真的讓人很感動。他們在災難發生時第一時間趕赴現場，現在我們用一頂帽子表達感謝，卻得到如此熱烈的回應。」

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鏟子超人湧入順澤宮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原本廟方規劃透過臉書私訊受理預約，但開放不到半天就被湧入的訊息「灌爆」，緊急改採Google表單登記。目前已有超過2千人完成登記，預定在10月18、19、24、25、26日及11月1、2、8、9日共9天開放領取。

順澤宮的冠軍帽自從2019年被挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）佩戴征戰國際賽場並屢屢奪冠後，就在全台掀起追帽熱潮。如今這頂充滿傳奇色彩的帽子，化身為撫慰花蓮的溫暖力量，見證了從運動榮光到人間溫情的感人轉變。

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這頂特別版的「鏟子超人帽」與過往設計不同，除了繡有「鏟子超人」、「花蓮加油」字樣外，更特別設計了閃亮的紅柄銀色鏟子Logo，充滿紀念意義。廟方表示，這個創意正是來自花蓮震災後，無數志工拿著鏟子協助清理家園的感人畫面，這些無名英雄就像「鏟子超人」般默默守護著台灣。順澤宮期待這5800頂帽子能夠將感恩與祝福傳遞給每一位在花蓮震災中付出的英雄，讓「鏟子超人」的精神繼續在台灣各個角落發光發熱。

▲順澤宮鏟子超人帽爆紅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼
威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲
加熱菸上架首日即下架！　出廠和送審竟不一致
快訊／37歲前韓職選手　直播中墜樓亡
大谷翔平3轟10K讓隊友集體驚呆！史奈爾：我根本做不到哈哈哈
首位華人諾貝爾獎得主逝世　楊振寧享嵩壽103歲
日本簽證費恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」　實施時間曝
大谷翔平今天表現完美　釀酒人教頭點出與道奇差距：輸在細節
輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」　25字超有愛：有看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

獨／愛河英雄！職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

國1五楊高架小貨車撞翻2傷！封閉3車道拖吊　一度回堵3公里

快訊／坪林鷺鶿岫「7人遇蜂群攻擊」！1人意識不清　警消搶救中

去柬埔寨換穿一雙「運動鞋」　他返台被逮要關8年

買到凶宅！新竹男裝潢完成驚知樓梯間命案　前屋主判賠金額曝

OL貸款150萬要投資！自信絕不會被騙　打電話給「男友」不匯款了

國1永康段凌晨車禍！廂型車與物流車碰撞　翻覆躺中線駕駛送醫

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

獨／愛河英雄！職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

國1五楊高架小貨車撞翻2傷！封閉3車道拖吊　一度回堵3公里

快訊／坪林鷺鶿岫「7人遇蜂群攻擊」！1人意識不清　警消搶救中

去柬埔寨換穿一雙「運動鞋」　他返台被逮要關8年

買到凶宅！新竹男裝潢完成驚知樓梯間命案　前屋主判賠金額曝

OL貸款150萬要投資！自信絕不會被騙　打電話給「男友」不匯款了

國1永康段凌晨車禍！廂型車與物流車碰撞　翻覆躺中線駕駛送醫

細肩帶短褲女未戴安全帽還逆騎　警攔查「秒變喪屍」下場慘了

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

悍將感恩會／球員、球迷角色自由切換　「邦迷」劉承佑：乖乖排隊

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

「我超幸運！」羅伯斯海景第一排看大谷翔平炸3轟：太震撼

40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

主播突請假！親回：絕對不是因為玩《寶可夢傳說 Z-A》…遊戲剛開賣

威廉爆閃兵5個月奪獎！妻深夜吐心聲：沒發生你就不會從繁忙工作中回家

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

加熱菸上架首日即下架！石崇良喊追業者責任：送審樣本與出廠不同

泰女毒蟲「在法院人間蒸發」！爬拘留室通風口脫逃　14歲兒接應

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

社會熱門新聞

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」

靈堂摟小三！他喊「吸太大力了」妻怒離婚

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

細肩帶女未戴安全帽還逆騎　警攔查秒變喪屍下場慘了

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

超級女騙子詐3.7億　朱立安再判3年半

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

16歲少年騎微電車與汽車猛撞　搶救1小時仍不治

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

漁船走私1.6噸K他命　首謀被判13年

小三喊：只做5次不算交往　人夫自爆助妻出征

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

更多熱門

相關新聞

卓伯源戴幸運小物！投票日提改革3箭拚8萬票當選

卓伯源戴幸運小物！投票日提改革3箭拚8萬票當選

國民黨主席選舉今天（18日）正式登場。登記6號前彰化縣長卓伯源上午在父母陪同下，身穿藍色西裝、佩戴國旗小徽章，現身田中鎮黨部投票，現場支持者熱情歡呼。卓伯源受訪時神情輕鬆，提出「改革三支箭」主張，並預估當選門檻約8萬票，呼籲支持者全力催票。

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

地牛翻身「北部人有感」！大票急求花蓮平安

地牛翻身「北部人有感」！大票急求花蓮平安

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」

立霧溪堰塞湖紅色警戒　3地區今停班課

立霧溪堰塞湖紅色警戒　3地區今停班課

關鍵字：

彰化鏟子超人順澤宮冠軍帽花蓮搶頭香

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面