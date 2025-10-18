燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異

▲立霧溪堰塞湖已經淹至跟路面齊高。（圖／翻攝臉書／林業及自然保育署花蓮分署）

記者郭玗潔／花蓮報導

太魯閣國家公園燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成的堰塞湖，目前湖水已由台8線靳珩隧道東口溢流，再流回立霧溪主河道。不過也引發民眾質疑，「為何燕子口堰塞湖可迅速評估展開降挖、導流工程，而馬太鞍溪堰塞湖則無法在前期進行處理？」對此，林業保育署解答，兩者在壩體規模、地理環境、交通可達性及施工條件上天差地別，燕子口堰塞湖壩體體積也僅為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%，工程介入的難易度也明顯有別。

針對外界質疑，林業保育署指出，馬太鞍溪堰塞湖位於海拔1000公尺霧林帶等深山峽谷，無道路可通，步行進入也需5天以上，堰塞湖沿溪谷至下游河段逾13公里，溪谷高聳，河道狹窄彎延、巨石多、高低落差大；加上11月以前屬汛期，無法開設溪床便道。相較之下，燕子口堰塞湖量體小，壩體阻塞溪流之位置即為燕子口台8線公路，人員與機具能快速接近壩體施設減災工程。

此外，馬太鞍溪堰塞湖壩體高200公尺，土石體積達2億立方公尺(約為1428萬輛砂石車運量)、蓄水量約9100萬噸；相較之下，燕子口堰塞湖壩高僅54公尺，壩體體積約40萬立方公尺、蓄水量約270萬噸，壩體體積僅為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%，工程介入的難易度也明顯有別。

▼燕子口堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖比較圖。（圖／翻攝自林業保育署）