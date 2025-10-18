　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異

▲▼立霧溪堰塞湖今昔照片。（圖／翻攝臉書／林業及自然保育署花蓮分署）

▲立霧溪堰塞湖已經淹至跟路面齊高。（圖／翻攝臉書／林業及自然保育署花蓮分署）

記者郭玗潔／花蓮報導

太魯閣國家公園燕子口因立霧溪邊坡崩塌形成的堰塞湖，目前湖水已由台8線靳珩隧道東口溢流，再流回立霧溪主河道。不過也引發民眾質疑，「為何燕子口堰塞湖可迅速評估展開降挖、導流工程，而馬太鞍溪堰塞湖則無法在前期進行處理？」對此，林業保育署解答，兩者在壩體規模、地理環境、交通可達性及施工條件上天差地別，燕子口堰塞湖壩體體積也僅為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%，工程介入的難易度也明顯有別。

針對外界質疑，林業保育署指出，馬太鞍溪堰塞湖位於海拔1000公尺霧林帶等深山峽谷，無道路可通，步行進入也需5天以上，堰塞湖沿溪谷至下游河段逾13公里，溪谷高聳，河道狹窄彎延、巨石多、高低落差大；加上11月以前屬汛期，無法開設溪床便道。相較之下，燕子口堰塞湖量體小，壩體阻塞溪流之位置即為燕子口台8線公路，人員與機具能快速接近壩體施設減災工程。

此外，馬太鞍溪堰塞湖壩體高200公尺，土石體積達2億立方公尺(約為1428萬輛砂石車運量)、蓄水量約9100萬噸；相較之下，燕子口堰塞湖壩高僅54公尺，壩體體積約40萬立方公尺、蓄水量約270萬噸，壩體體積僅為馬太鞍溪堰塞湖的0.2%，工程介入的難易度也明顯有別。

▼燕子口堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖比較圖。（圖／翻攝自林業保育署）

▲▼燕子口堰塞湖和馬太鞍溪堰塞湖比較圖。（圖／翻攝自林業保育署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異

鹿港8棵大葉欖仁樹一夜遭「斷頭」 警鎖定「電鋸」小貨車追緝中

震撼畫面曝！燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

獨／愛河英雄！職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

國1五楊高架小貨車撞翻2傷！封閉3車道拖吊　一度回堵3公里

快訊／坪林鷺鶿岫「7人遇蜂群攻擊」！1人意識不清　警消搶救中

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異

鹿港8棵大葉欖仁樹一夜遭「斷頭」 警鎖定「電鋸」小貨車追緝中

震撼畫面曝！燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

酒駕PO罰單喊「殺小」！極惡累犯開BMW逆衝　幼園女師慘被撞死

獨／愛河英雄！職軍「沒想太多」跳河救人　清口中異物搶回一命

鏟子超人帽爆紅！領帽首日無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

國1五楊高架小貨車撞翻2傷！封閉3車道拖吊　一度回堵3公里

快訊／坪林鷺鶿岫「7人遇蜂群攻擊」！1人意識不清　警消搶救中

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

得獎就和安心亞接吻？　阿Ken笑：要先有喜事

社會熱門新聞

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」

靈堂摟小三！他喊「吸太大力了」妻怒離婚

細肩帶女未戴安全帽還逆騎　警攔查秒變喪屍下場慘了

16歲少年騎微電車與汽車猛撞　搶救1小時仍不治

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

超級女騙子詐3.7億　朱立安再判3年半

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

5少女西門町狂毆女國中生　帶頭大姊大放鳥警察

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

81歲嬤過馬路被撞死　無良駕駛直接落跑

更多熱門

相關新聞

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

花蓮太魯閣地區立霧溪堰塞湖水位不斷上升，今（18）日上午湖水已溢流至台8線靳珩隧道，高達4公尺的隧道幾乎全被洪水吞沒，畫面驚悚宛如「水底隧道」。目前湖水自魯丹橋護欄外溢後排入魯丹溪，隨後匯入立霧溪主流，壩體周邊仍持續有落石情形，災區維持紅色警戒，全面禁止人車進入。

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

領鏟子超人帽無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

領鏟子超人帽無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

關鍵字：

花蓮燕子口堰塞湖林業處理

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面