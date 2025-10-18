燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

▲行政院秘書長張惇涵進到花蓮燕子口堰塞湖第一線。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

花蓮立霧溪昨日因土石崩落，形成新的堰塞湖，下游居民在紅色警戒發布後，已展開撤離作業。對此，行政院祕書長張惇涵今（18日）前進第一線並透露，目前燕子口堰塞湖的水量，大約260萬噸，往舊台8線的便道在施工中，今日完成後可以讓施工機具前進壩頂，進行降挖作業，讓堰塞湖的水排往立霧溪。

張惇涵表示，他稍早前進到最前線，也跟第一線的夥伴們進行後續處理的討論，目前工程跟研究團隊都已經在現場監測、施工，壩體和靳珩隧道溢流的水量，還算穩定，魯丹橋的橋體，則暫時沒有安全問題。

此外，張惇涵指出，往舊台8線的便道正在施工中，今天可望完成，這樣就可以讓施工機具前進壩頂，進行降挖作業，讓堰塞湖的水排往立霧溪。

張惇涵進一步說明，目前燕子口堰塞湖的水量，大約260萬噸，當機具挺進到壩頂時，就可以更精確評估危害的風險以及施工的期程。

張惇涵強調，現況下，仍在紅色警戒中，請大家不要冒進，未來幾天的風雨狀況，中央跟地方團隊都會嚴陣以待，在秀林鄉第一線的交通部公路總局夥伴，也會跟中央災害應變中心保持聯繫，請大家關注最新且正確的訊息。

