　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

▲行政院秘書長張惇涵進到花蓮燕子口堰塞湖第一線。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

▲行政院秘書長張惇涵進到花蓮燕子口堰塞湖第一線。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮立霧溪昨日因土石崩落，形成新的堰塞湖，下游居民在紅色警戒發布後，已展開撤離作業。對此，行政院祕書長張惇涵今（18日）前進第一線並透露，目前燕子口堰塞湖的水量，大約260萬噸，往舊台8線的便道在施工中，今日完成後可以讓施工機具前進壩頂，進行降挖作業，讓堰塞湖的水排往立霧溪。

張惇涵表示，他稍早前進到最前線，也跟第一線的夥伴們進行後續處理的討論，目前工程跟研究團隊都已經在現場監測、施工，壩體和靳珩隧道溢流的水量，還算穩定，魯丹橋的橋體，則暫時沒有安全問題。

此外，張惇涵指出，往舊台8線的便道正在施工中，今天可望完成，這樣就可以讓施工機具前進壩頂，進行降挖作業，讓堰塞湖的水排往立霧溪。

張惇涵進一步說明，目前燕子口堰塞湖的水量，大約260萬噸，當機具挺進到壩頂時，就可以更精確評估危害的風險以及施工的期程。

張惇涵強調，現況下，仍在紅色警戒中，請大家不要冒進，未來幾天的風雨狀況，中央跟地方團隊都會嚴陣以待，在秀林鄉第一線的交通部公路總局夥伴，也會跟中央災害應變中心保持聯繫，請大家關注最新且正確的訊息。

▼行政院秘書長張惇涵前進到花蓮燕子口堰塞湖第一線。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

▼行政院秘書長張惇涵進到花蓮燕子口堰塞湖第一線。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

▲▼行政院秘書長張惇涵進到花蓮燕子口堰塞湖第一線 。（圖／翻攝自Facebook／張惇涵）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
清潔隊員突開車門！年輕姊妹遭擊落　全家獲國賠2361萬
燕子口堰塞湖立即降挖！馬太鞍溪為何不行？　一張圖曝差異
埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了
快訊／震撼畫面曝！隧道淹滿成「水底隧道」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

國民黨黨主席之爭！盧秀燕現身投票　15分鐘快閃「心情很好」

蔣萬安牽寶貝兒搖「卡加布列島」　三寶反應「超I」緊抓爸爸手

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

點名王美花「台新大門神」　凌濤：輝達案不用說清楚嗎？

國民黨主席鄭麗文、郝龍斌激戰　投票率估破五成、6點結果出爐

燕子口堰塞湖水量約260萬噸　張惇涵曝下一步：機具進壩頂進行降挖

吳姓工程師傳訊息、具名留言道歉　黃國昌反擊鏡週刊：何來造假？

管媽哭了？為海研預算懇求藍白　竟遭網友惡搞「沒出息」

國民黨黨主席之爭！盧秀燕現身投票　15分鐘快閃「心情很好」

蔣萬安牽寶貝兒搖「卡加布列島」　三寶反應「超I」緊抓爸爸手

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

曝未來要「全心深耕台南」　陳以信今請辭國民黨海外部主任

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

樂透爽中1億元「多數人下場超慘」！作家曝2原因：絕對不能辭職

宋慧喬睡衣風造微性感　白皙肌膚襯蜂巢珠寶美翻

免門票近看F-104G戰機！桃園航空城博物館　完整保留當年空軍機庫

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

備戰620km自行車賽！前國手彭竣自主訓練遭酒駕擊落...醉男落網

6分鐘連2震！太魯閣燕子口最新崩塌畫面曝　土石堆成小山阻步道

悍將感恩會／不只會打球！富邦捐贈3輛小巴　攜手球迷送愛花蓮　

香港立法會多人棄選　港澳辦：不存在什麼「祝福名單」

「檳榔姐妹花」主題歌唱5倍速成遺憾！合體大小S「教唱跳」畫面曝

婦幼安全結合台東美景　「婦幼月曆 與你同行」照亮觀光警點

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

政治熱門新聞

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

鄭麗文穿國旗裝投票　支持者激喊「妳要給我們戰力」

即／國民黨主席之爭　盧秀燕明11：40投票

郝龍斌投票喊「從從容容迎接勝利」　爆昨晚盧秀燕傳簡訊加油打氣

酸鄭麗文只在嘴上展戰力？　趙少康：不能選「令不出黨中央」的人

更多熱門

相關新聞

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

賓賓哥自掏腰包！「出動十多台挖土機」救援花蓮　見屋主哽咽求助出手了

在 TikTok 擁有超過 72 萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），長期默默投入公益行動，為弱勢與災民發聲。近日他帶領團隊十餘人，自發前往花蓮光復、鳳林等地支援災後清淤，全程配合當地國軍指揮官的現場調度，動員十多台山貓、小怪手、挖土機與貨車等重機具，協助地方政府及國軍部隊進行後續救災任務。

領鏟子超人帽無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

領鏟子超人帽無名英雄衝了　他搶頭香喊：花蓮平安

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

東部海域6分鐘連震2次　氣象署：3天內恐再出現規模5餘震

地牛翻身「北部人有感」！大票急求花蓮平安

地牛翻身「北部人有感」！大票急求花蓮平安

關鍵字：

張惇涵燕子口堰塞湖秀林鄉花蓮行政院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

大谷史詩級演出！道奇前進世界大賽

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面