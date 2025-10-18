震撼畫面曝！燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

地方中心／花蓮報導

花蓮太魯閣地區立霧溪堰塞湖水位不斷上升，今（18）日上午湖水已溢流至台8線靳珩隧道，高達4公尺的隧道幾乎全被洪水吞沒，畫面驚悚宛如「水底隧道」。目前湖水自魯丹橋護欄外溢後排入魯丹溪，隨後匯入立霧溪主流，壩體周邊仍持續有落石情形，災區維持紅色警戒，全面禁止人車進入。

太管處昨晚8時已宣布封閉整個園區，並張貼撤離告示，緊急疏散園區內遊客與部落居民，上游聚落也完成避難準備。同時，為避免後續強降雨釀災，暫停受理生態保護區入園申請，並透過簡訊通知在山區活動的登山隊伍儘速下山，以維護人員安全。

▲▼立霧溪堰塞湖溢流到台8線靳珩隧道，溪水從魯丹橋護欄外溢出後排入魯丹溪，再匯入立霧溪。（圖／太管處提供）

秀林鄉公所則於昨日下午3時30分起針對下游低窪區域展開預防性撤離，首波針對富世村第9鄰民樂部落約88戶居民進行勸導，撤離進行到一半時，縣府隨即下達「強制撤離」命令，警方也在現場透過廣播催促民眾儘速撤離，更下游的1、2、3鄰也已列入撤離範圍，相關單位持續戒備監控中。

目前堰塞湖情勢仍不穩定，中午魯丹橋護欄的「瀑布」水量明顯較上午更多，上午10時許發生規模5.3的地震又讓太魯閣地區些許土石鬆動、甚至有小落石，氣象署預估未來兩天山區仍有降雨，地方政府呼籲民眾切勿擅自前往太魯閣園區或警戒區域，以免發生危險。

▲▼立霧溪堰塞湖溢流到台8線靳珩隧道，溪水從魯丹橋護欄外溢出後排入魯丹溪，再匯入立霧溪。（圖／地方中心翻攝）