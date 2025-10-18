　
社會 社會焦點 保障人權

風雨無阻！彰化14名特搜隊明日出發　挺進花蓮搜尋5失聯者

▲彰化特搜隊待命。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化特搜隊明日前進花蓮搜尋失聯者。（資料圖／彰化縣消防局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花蓮「馬太鞍溪堰塞湖」災變發生至今已逾半個月，仍有5名民眾下落不明。在這與時間賽跑的關鍵時刻，彰化縣消防局特種搜救隊秉持「永不放棄」的信念，於明(19)日起至21日，配合中央災害應變中心調派，出動14名菁英隊員，攜帶高科技無人機等裝備，馳援花蓮，深入險境執行搜救任務。

此次搜救任務充滿挑戰。根據氣象資料，今晚起東北季風增強，並將與中度颱風「風神」的外圍環流產生「共伴效應」，自週日起至下週二，雨勢將明顯加劇，其中下週一、週二最為猛烈，北部、東北部及花蓮地區可能降下豪雨。

▲彰化特搜隊前往花蓮協助救災。（圖／縣府提供）

▲彰化特搜隊整裝待發前進花蓮。

更令人擔憂的是，太魯閣國家公園燕子口一帶已因先前災情形成堰塞湖，持續性的猛烈降雨將大幅提高邊坡不穩定與發生二次災害（如土石流或湖體潰決）的風險。

彰化特搜隊的決心並未動搖。彰化縣消防局強調，雖然災害發生已超過半個月，但他們從未放棄任何一絲希望。此次動員的特種搜救隊是通過國家認證的專業團隊，更是「彰化的驕傲」。

為提升搜救效率，隊伍除了攜帶完善的水域、繩索及各式搜救裝備外，更派出專業的無人機操作員隨行，並攜帶4部無人機。這些「空中之眼」將能在難以徒步到達的險峻地形中，擴大搜索範圍，進行空中偵察與目標定位，期望能在最短時間內為心急如焚的家屬帶來好消息。

▲土耳其強震，彰化特搜隊待命救援。（圖／消防局提供）

▲彰化特搜隊整裝待發前進花蓮。

彰化縣長王惠美在隊伍出發前，特別感謝所有消防同仁不畏艱難、逆風前行的奉獻精神。她同時再三叮囑救災團隊，在颱風影響期間，務必以「安全」為最高原則，嚴守作業紀律，審慎評估每一項行動。

「彰化縣消防弟兄的勇敢與專業，是守護台灣的重要力量。」王惠美縣長強調，縣府將全力提供所有必要的後勤支援，做所有第一線英雄最堅強的後盾。她也代表所有縣民，為搜救隊員加油打氣，並祈願搜救行動能夠一切順利，平安歸來。

▲彰化特搜隊前往花蓮協助救災。（圖／縣府提供）

▲彰化特搜隊整裝待發前進花蓮。

10/17 全台詐欺最新數據

